전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.22 (수)
KYD 디데이
정치 통일·외교

속보

더보기

李대통령 두둔에도 파장 커지는 정동영 '북핵 비밀 유출' 논란

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정동영 통일부 장관이 20일 국회에서 평북 구성시 핵시설을 지목했다.
  • 미 정보당국이 대북 첩보 공유를 중단하며 비밀누설 논란이 확산됐다.
  • 이재명 대통령이 장관을 두둔하나 한미 관계 악화와 정치권 파장이 커진다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국회 보고하며 "평북 구성에 핵 시설" 지목
한미 정보 공유 난기류에 '미군 항의' 주장도
정 장관 "저의 의심스럽다"며 책임 떠넘기기

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 정동영 통일부 장관이 국회에서 북한 핵 시설 지역을 언급하면서 '평북 구성시'를 공개적으로 지목한 것을 둘러싼 논란이 확산되고 있다.

그가 언급한 곳이 기존에 알려진 평북 영변과 평양 인근 강선이 아닌 제3의 지역인데다 이 발언 직후부터 미 정보당국이 대북 위성첩보를 포함한 민감한 정보의 공유를 중단 내지 축소한 것으로 드러난 때문이다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 정동영 통일부 장관이 20일 서울 종로구 정부서울청사에 들어서며 최근 북한 '핵시설' 발언에 대한 입장을 밝히고 있다. 2026.04.20 gdlee@newspim.com

정 장관과 통일부는 '구성'이 이미 언론보도나 국제 연구기관에 의해 거론됐던 지역이라고 주장하면서 비밀 누설이 아니라고 주장하고 있다.

또 이재명 대통령도 20일 "정 장관이 '미국이 알려준 기밀을 누설'했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못"이라며 두둔하고 나섰다.

하지만 대북정보 핵심 관계자와 전문가들은 정동영 장관의 경솔한 언급은 물론, 언론이나 '특정 세력'에 대한 책임 떠넘기기 자체도 문제지만 한미 정보 공유와 동맹관계에도 부정적 영향을 끼칠 수 있는 사안이라며 우려를 제기하고 있다. 

◆왜 비밀누설 논란이 벌어졌나

평북 구성 지역이 북한의 핵 시설이 가동되고 있는 의심 지역으로 그동안 수차례 거론된 것은 사실이다.

하지만 북핵 문제를 가장 핵심적인 안보 현안의 하나로 다루고 있는 대한민국의 주무부처 장관이 이를 국회 보고에서 언급했다면 문제가 달라진다.

대북정보 핵심 관계자는 "널리 알려진 이야기이거나 민간 차원에서 거론되는 이런저런 첩보라 해도 이를 정부 핵심 당국자가 공식적으로 언급했다면 곧바로 '시인(是認)된 첩보'로 인식되는 게 정보세계의 상식"이라고 말했다.

언론보도나 민간 연구기관의 관측이나 분석에도 불구하고 정부 당국자가 NCND(확인도 부인도 하지 않는 입장)를 유지하는 건 이런 이유 때문이란 설명이다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 19일 함경남도 신포 지역에서 개량형 지대지(地對地)전술탄도미사일 '화성-11라' 형의 시험발사를 진행했다고 관영 중앙통신이 20일 전했다. 사진은 김정은이 딸 주애와 발사 장면을 모니터하는 모습. [사진=북한매체 종합] 2026.04.20 yjlee@newspim.com

특히 정 장관이 문제의 발언을 하면서 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장의 이사회 보고 내용을 공개한 건 문제로 지적된다.

정 장관과 통일부는 이미 알려진 정보라는 입장이지만 "북한은 지난 30년간 영변 원자로에서 6차례에 걸쳐 100kg의 플루토늄을 추출했다"는 등의 내용은 그로시 사무총장의 이사회 공개 발언에 없는 내용으로 파악되고 있다.

정 장관 측이 '이미 알려진 정보'라는 취지로 주장하고 있는데 대해서도 비판이 제기된다.

주무부처 장관이 북핵 관련 국회 보고를 시행하면서 출처도 불명확한 언론 보도 내용이나 연구기관의 분석을 토대로 했다면 부실보고 논란을 피하기 어렵다는 점에서다. 

◆정 장관은 어디서 정보를 입수했나

통상 대북부처 장관에게 민감한 정보를 제공하는 측은 국가정보원이다.

부처를 담당하는 서울 내곡동 본부청사의 I.O.(intelligence officer, 정보관)가 직접 밀봉된 '친전(親展)' 문건을 봉투째 정기적으로 장관실에 전달하는 방식을 쓴다.

정동영 장관이 첫 통일부 장관을 지낸 2004년에는 '대선 주자급' 실세장관을 보좌한다는 취지에서 아예 통일부 정보분석국장을 국정원 간부가 맡기도 했다.

정 장관 취임 이후에도 국정원은 북핵은 물론 미사일이나 김정은의 동향 등에 대한 구체적인 첩보를 비밀리에 제공했을 것으로 보인다.

이번에 정 장관이 국회에서 언급한 문제의 정보가 국정원 측으로부터 직접 받은 것인지, 다른 경로를 통해 득문한 것인지는 구체적으로 확인되기 쉽지 않을 것으로 보인다.

통일부와 국정원은 일단 관련 대목에는 입을 다물거나 부인하는 취지의 언급을 하고 있다.

정 장관이 국방장관이나 외교장관 등 타 부처의 고위 인사와 소통하는 과정에서 인지한 정보를 유출했다면 문제는 심각해진다.

정부 내부의 보안 규율의 문란을 드러낸 사례로 지적될 수 있다는 점에서다.

이를 규명하기 위해서는 국정원 보안조사 차원이 아닌 감찰 차원의 엄정한 조사가 객관적인 주체에 의해 이뤄져야 할 것으로 보인다.

제이비어 브런슨 사령관은 지난 8월 8일 경기 평택 캠프 험프리스 주한미군사령부에서 한국 국방부 기자단과 이야기하고 있다. [사진=주한미군사령부 제공] 2025.11.16 gomsi@newspim.com

◆파장 어디까지 번질까

기밀유출 논란이 보름째 이어지자 정 장관은 20일 기자들과 만나 적극 해명에 나섰다.

그는 '구성 핵시설'은 이미 공개된 정보였다고 거듭 주장하면서 "북핵 문제의 심각성을 설명하기 위해 정책을 설명한 것인데 이를 정보 유출로 모는 것은 대단히 유감스럽다"고 말했다.

특히 정 장관이 "그 저의가 의심스럽다"고 언급한 대목을 두고 논란이 커졌다.

사실 이번 논란을 제기한 건 친여 성향의 매체와 여권 인사들이란 점에서 권력 내부의 파워 싸움일 가능성까지 내비쳤다는 점에서다.

일각에선 정 장관이 궁지에 몰리자 언론이나 '특정 세력'에 책임을 떠넘기는 태도를 취하는 것 아니냐는 비판도 제기한다.

여권 관계자는 "정 장관의 발언 논란과 미국의 정보 제공 중단 사태가 생각보다 정부 내에서 심각하게 받아들여지고 있는데 당사자와 통일부가 안이하게 대응하고 있는 모습"이라고 귀띔했다.

정부는 미국 측에 관련 사실을 설명하고 이해를 구했다는 입장이지만 한미 간 냉랭한 기류가 확인되고 있다.

이재명 대통령이 정 장관을 감싸며 수습을 시도했지만 하루 만에 논란은 커져 정치권으로까지 이어지고 있다.

국회 국방위원장인 성일종 국민의힘 의원은 21일 국회 정론관에서 기자회견을 갖고 제이비어 브런슨 한미연합사령관 겸 주한미군사령관이 안규백 국방부 장관에게 최근 정동영 통일부 장관의 '북한 구성 소재 핵시설' 언급에 대해 강력히 항의했다고 주장했다.

이에 대해 국방부는 "주한미군사령관이 국방부 장관에게 항의했다는 것은 한미 군사외교상 적절하지 않고, 사실도 전혀 아니다"라고 부인했지만 파장은 가라앉지 않고 있다.

익명을 요구한 국책 연구기관의 박사는 "이 대통령이 이번 사안에 대해 '터무니없는 일'이라며 '자세히 알아봐야겠다'고 SNS를 통해 밝힌 만큼 엄정한 조사를 통해 사실관계를 규명하는 게 필요해 보인다"고 말했다.

yjlee@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 팀 쿡 시대 막 내린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 21일(현지시간) 존 터너스 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장을 팀 쿡의 후임 최고경영자(CEO)로 선임한다고 발표했다. 애플은 이날 터너스 수석 부사장이 오는 9월 1일부로 CEO로서 임기를 시작한다고 밝혔다. 쿡 CEO는 이사회 의장으로 자리를 옮긴다. 이번 인사는 쿡 CEO가 스티브 잡스 사망 직전인 2011년 CEO직을 이어받은 이후 14년 만의 첫 수장 교체다. 터너스는 애플의 여덟 번째 CEO가 된다. 애플은 성명에서 "쿡은 터너스와 원활한 인수인계를 위해 여름까지 CEO 역할을 계속 수행할 것"이라고 밝혔다. 비상임 이사회 의장인 아서 레빈슨은 같은 날 선임 독립이사로 역할이 바뀐다. 쿡 CEO는 성명에서 "애플 CEO로 일한 것은 내 인생 최고의 특권이었다"며 "애플을 온 마음을 다해 사랑한다"고 했다. 그러면서 "고객의 삶을 풍요롭게 하고 세계 최고의 제품과 서비스를 만들기 위해 한결같이 헌신해온 독창적이고 혁신적이며 창의적인, 그리고 깊은 배려심을 가진 팀원들과 함께할 기회를 가졌던 것에 진심으로 감사하다"고 밝혔다. CNBC에 따르면 애플의 시가총액은 쿡 재임 기간 약 24배나 급증해 이날 종가 기준 4조 달러를 기록했다. 같은 기간 매출은 4배나 증가했다. 쿡 CEO는 애플워치와 에어팟, 비전 프로 등 웨어러블 기기 사업을 이끌었다.  터너스는 쿡보다 하드웨어 전문가로, 펜실베이니아대학교 기계공학과를 졸업한 지 4년 만에 애플에 입사해 인생의 절반가량을 애플에서 보냈다. 아이폰과 아이패드, 맥, 애플워치, 에어팟, 비전 프로 등 애플의 핵심 하드웨어 엔지니어링팀 전반을 총괄해왔다. 뉴욕타임스(NYT)와 블룸버그가 그를 차기 CEO 유력 후보로 조명한 바 있을 정도로 업계에서는 이번 애플의 결정을 예고된 인사로 받아들이고 있다. 전문가들은 터너스 신임 CEO가 풀어야 할 과제가 만만치 않다고 지적한다. 지정학적 긴장과 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책으로 공급망이 갈수록 복잡해지고 있으며, 인공지능(AI) 칩 수요 급증에 따른 메모리 부족 문제도 지속하고 있다. 애플의 주가는 CEO 교체 발표 이후 정규장 마감 후 시간 외 거래에서 약세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 5시 10분 애플은 전장보다 0.96% 내린 270.44달러를 기록했다.  존 터너스 애플 차기 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.21 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-04-21 06:10
사진
日, 호주에 모가미급 11척 수출 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 일본 정부와 미쓰비시중공업이 호주 해군 차세대 범용호위함(SEA 3000) 사업의 최종 사업자로 공식 확정되면서, 모가미급 개량형 11척을 공급하는 대형 계약을 따냈다. 총사업비는 옵션을 포함해 최대 150억달러(약 20조원) 규모로 추산된다. 일본의 이번 수주는 2014년 '방위장비이전 3원칙' 도입 이후 일본이 성사시킨 최대 완성 무기 수출이란 점이 의미를 가진다. 호주 ABC방송과 로이터·AFP 등 주요 외신도 이번 계약을 "2차대전 이후 일본 방산 수출사에서 가장 상징적인 대형 함정 수출 사례"로 소개하며, "일본이 전통적인 '무기 수출 금기국' 이미지를 벗어나 새로운 위상을 구축하고 있다고" 전했다. ◆모가미급, 4800톤급 스텔스 다목적 호위함 = 호주가 선택한 플랫폼은 일본 해상자위대가 운용 중인 만재 4800톤급 모가미급(FFM) 개량형으로, 평시 해상교통로 경계·감시 임무뿐 아니라 대잠·대공·대수상·기뢰전까지 통합 수행하도록 설계된 다목적 호위함이다. 레이더 반사면적을 줄인 스텔스 선체 형상과 통합 마스트, 최신 통합전투체계를 적용해 중형급임에도 고밀도 임무 수행이 가능한 것이 특징이다. 특히 함내 각종 장비·시스템의 자동화 수준을 대폭 끌어올려 승조원 규모를 약 90명 수준으로 줄인 점이 운용유지비 절감과 인력 운용 효율 측면에서 높은 평가를 받았다. 독일 MEKO(다목적용 모듈 조합형 전투함) 계열과의 경쟁에서 호주가 일본안을 택한 결정적 요인으로 지목된다. 호주 해군 차세대 범용호위함(SEA 3000) 사업에서 최종 사업자로 선정된 일본 미쓰비시중공업의 모가미급 개량형 호위함 조감도. 최대 150억달러(약 20조원) 규모, 11척 일괄 수출 계약으로 2차대전 이후 일본 방산사(史) 최대 함정 수출 사례로 평가된다. [사진 출처=미쓰비시중공업] 2026.04.21 gomsi@newspim.com ◆잠수함·초계기 수출 좌절 뒤에 얻은 첫 성과 = 일본은 2014년 '무기수출 3원칙'을 대체하는 '방위장비이전 3원칙'을 도입하며 동맹·우방국에 대한 무기 수출 길을 열었다. 하지만 실제로는 오랫동안 의미 있는 완성무기 수출 실적을 만들지 못했다는 평가를 받아왔다. 대표적으로 2010년대 중반 호주 차세대 재래식 잠수함 사업에서 소류급 수출형을 앞세워 약 44조원 규모 수주전에 나섰지만, 기술이전 범위와 산업협력 조건 등에서 불리하게 작용해 프랑스에 사업을 내준 바 있다. 영국을 상대로 한 P-1 해상초계기 수출 시도 역시 비용 문제와 정치·전략적 고려가 겹치며 최종 선정에 실패하면서, "규제는 풀었지만 수출 경험과 레퍼런스 부족으로 번번이 고배를 마셨다"는 자성론을 낳았다. 이번 호주 모가미급 호위함 수출은 이런 잇단 좌절 끝에 얻어낸 첫 대형 완성무기 수출 사례라는 점에서, 일본 방산 수출 전략이 본격적인 '실적 단계'로 넘어가는 분기점으로 받아들여지고 있다. ◆범정부 수출 사령탑 추진 = 일본 정부는 이번 수주를 계기로 외무성·방위성·경제 관련 부처 국장급 인사가 참여하는 범정부 무기 수출 컨트롤타워 신설을 추진하며, 제도·조직 차원의 체질 개선에 나서고 있다. 핵심은 '방위장비이전 3원칙' 운용지침 가운데 살상력이 높은 무기 수출을 5개 유형으로만 제한해 온 구조를 재검토해, 예외 인정 범위를 과감히 넓히거나 사실상 폐지하는 쪽으로 방향을 잡는 데 있다. 지금까지는 각 건별로 "수출 가능한 품목을 찾아 예외를 허용하는 방식"이었다면, 앞으로는 처음부터 수출을 염두에 두고 법·제도와 정부 조직을 다시 설계하는 방식으로 패러다임을 바꾸겠다는 것이다. 이를 통해 일본은 호주형 모가미급을 포괄적 모델로 삼아 인도·태평양 역내 제3국으로 수출을 확장하는 구상까지 모색하고 있다는 관측이 제기된다. ◆'무기 수출 대국' 노리는 일본… K-방산과 정면 경쟁 구도 = 모가미급 11척 수출 계약은 일본이 '전쟁 가능한 국가' 논쟁을 넘어, 방위산업을 본격적인 수출·성장 산업으로 삼겠다는 의지를 대외적으로 드러낸 신호탄이라는 지적이다. 일본은 이번 사례를 발판으로 호주·영국·인도 등 인도·태평양 파트너 국가에 대한 함정·미사일·센서 체계 수출을 확대하고, 자국 조선·방산업계의 생산 기반을 유지·확대하는 선순환을 노리고 있다. 반면, 한국은 리튬이온 배터리 탑재 재래식 잠수함과 전차·자주포 패키지 계약을 앞세워 중동·동유럽·동남아 시장에서 이미 공격적인 수출 실적을 축적해 왔다. 그 결과로 양국은 글로벌 해양·지상 방산 시장에서 정면으로 부딪치는 '창과 방패의 경쟁 구도'로 빠르게 재편되고 있다. 일본이 호주에서 전후 최대 호위함 딜을 따냈다면, 한국은 폴란드 등에서 초대형 패키지 계약을 기반으로 연간 방산 수출 200억~300억달러를 노리는 상황이다. 인도·태평양과 중동을 축으로 한 '한일 방산 수출대전'이 본격 점화된 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-04-21 00:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동