정동영 "구성 핵시설은 공개정보…정보 유출 몰이 대단히 유감"

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"북핵 문제 심각성 설명 위해 정책 설명

한미 관계 위기설 퍼뜨리는 행태 걱정"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 정동영 통일부 장관이 20일 북한 핵시설 소재지로 구성시(市)를 언급한 후 미국과 정보공유가 일부 제한된 것에 대해 "북핵문제의 심각성을 설명하기 위해 정책을 설명한 것인데 이를 정보 유출로 모는 것은 대단히 유감스럽다"고 말했다.

정 장관은 이날 정부서울청사에서 취재진과 만나 최근 민감정보 유출 논란과 미국 측의 정보공유 제한 대응과 관련해 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 정동영 통일부 장관이 20일 서울 종로구 정부서울청사에 들어서며 도어스태핑을 갖고 최근 북한 '핵시설' 발언에 대한 입장을 밝히고 있다. 2026.04.20 gdlee@newspim.com

정 장관은 과거 미국의 싱크탱크 과학국제안보연구소(ISIS) 보고서와 국내 언론보도에서 구성이 핵시설 소재지로 지목된 점을 지적하며 '공개된 정보'라고 강조했다.

정 장관은 "지난해 7월 14일 인사청문회 때에도 구성을 언급했는데 그때는 아무 말 없다가 아홉 달이 지나서 느닷없이 이 문제를 들고나온 그 저의가 의심스럽다"며 "당황스럽다"고도 했다.

정 장관은 "모든 것을 국익 중심으로 판단해 주셨으면 한다"며 "중동 전쟁으로 안보 환경이 엄중한 가운데 아무런 문제가 없는 한미 관계 위기설을 퍼뜨리는 일각의 행태가 걱정스럽다"고 지적했다.

정 장관은 "(미국의 정보공유 제한은) 과거에도 간헐적으로 있었다"며 "한미 간에 원만한 소통을 통해 잘 해결되기를 기대한다"고 희망했다.

hyun9@newspim.com