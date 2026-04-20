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윤상현, 정동영 장관에 "구성 핵시설 발언 후 美 대북정보 공유 일부 제한"

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AI 핵심 요약

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  • 윤상현 국민의힘 의원이 20일 정동영 통일부 장관을 비판했다.
  • 정 장관의 구성 핵시설 발언으로 미국 대북 위성정보 공유가 제한됐다고 지적했다.
  • 장관에게 발언 근거 설명과 반복 실수 반성을 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"반복된 돌출 발언, 정부 안보 균열 키워"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 20일 정동영 통일부 장관을 향해 "정 장관의 '구성 핵시설' 발언 이후 미국의 대북 위성정보 공유가 일부 제한됐다"며 "장관의 말 한마디로 동맹의 신뢰와 정보공조가 흔들리는 상황을 가볍게 넘길 수 없다"고 비판했다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "정 장관은 IAEA 발언과 민간 연구자료를 근거로 '구성'을 언급했지만 공개된 IAEA 총장 발언에는 영변과 강선만 확인될 뿐 '구성'은 명시돼 있지 않다"며 "통일부가 제시한 2016년 ISIS 보고서 역시 구성 인근 시설을 추정한 자료일 뿐, 현재 가동 중인 농축시설을 확인한 문서는 아니다"라고 지적했다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "추정과 확인은 다르다"며 "더구나 장관의 발언은 개인 의견이 아니라 외교적 신호로 받아들여진다"고 강조했다.

그러면서 "확인되지 않은 내용을 공식 발언으로 단정했다면 그 책임은 결코 가볍지 않다"고 목소리를 높였다.

윤 의원은 "정 장관은 IAEA 발언 어디에 '구성'이 나오는지, ISIS 보고서의 추정을 현재 사실로 판단한 근거가 무엇인지, 왜 이를 국회에서 공식적으로 확인하듯 발언했는지 국민 앞에 설명해야 한다"고 촉구했다.

또 "문제는 이번 한번이 아니라는 점"이라며 "정 장관은 취임 이후 한미 연합연습 조정 필요성을 공개적으로 언급했고, 북한 고농축 우라늄 보유량 발언을 둘러싸고 혼선을 빚었다"고 꼬집었다.

아울러 "DMZ 출입 승인 문제로 유엔사와 공개 충돌했고, 북한인권결의안과 '평화적 두 국가' 구상을 둘러싸고도 정부 내부 메시지 혼선을 노출했다"고 덧붙였다.

윤 의원은 "이쯤 되면 단순한 실수로 보기 어렵다"며 "반복된 돌출 발언이 정부의 안보 균열을 키우고 있다는 지적이 나온다"고 비판했다.

그는 "정 장관께서는 본인의 발언이 대한민국 통일부장관으로서 적절했는지 돌아보시기 바란다"며 "통일부장관은 남북관계를 관리하는 자리이지, 대한민국의 대북 메시지를 독자적으로 규정하는 자리가 아니다"라고 역설했다.

마지막으로 "안보는 말 한마디로 무너질 수 있다는 사실을 결코 잊어서는 안 된다"고 강조했다.

allpass@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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