윤상현, 정동영 장관에 "구성 핵시설 발언 후 美 대북정보 공유 일부 제한"

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"반복된 돌출 발언, 정부 안보 균열 키워"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 20일 정동영 통일부 장관을 향해 "정 장관의 '구성 핵시설' 발언 이후 미국의 대북 위성정보 공유가 일부 제한됐다"며 "장관의 말 한마디로 동맹의 신뢰와 정보공조가 흔들리는 상황을 가볍게 넘길 수 없다"고 비판했다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "정 장관은 IAEA 발언과 민간 연구자료를 근거로 '구성'을 언급했지만 공개된 IAEA 총장 발언에는 영변과 강선만 확인될 뿐 '구성'은 명시돼 있지 않다"며 "통일부가 제시한 2016년 ISIS 보고서 역시 구성 인근 시설을 추정한 자료일 뿐, 현재 가동 중인 농축시설을 확인한 문서는 아니다"라고 지적했다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "추정과 확인은 다르다"며 "더구나 장관의 발언은 개인 의견이 아니라 외교적 신호로 받아들여진다"고 강조했다.

그러면서 "확인되지 않은 내용을 공식 발언으로 단정했다면 그 책임은 결코 가볍지 않다"고 목소리를 높였다.

윤 의원은 "정 장관은 IAEA 발언 어디에 '구성'이 나오는지, ISIS 보고서의 추정을 현재 사실로 판단한 근거가 무엇인지, 왜 이를 국회에서 공식적으로 확인하듯 발언했는지 국민 앞에 설명해야 한다"고 촉구했다.

또 "문제는 이번 한번이 아니라는 점"이라며 "정 장관은 취임 이후 한미 연합연습 조정 필요성을 공개적으로 언급했고, 북한 고농축 우라늄 보유량 발언을 둘러싸고 혼선을 빚었다"고 꼬집었다.

아울러 "DMZ 출입 승인 문제로 유엔사와 공개 충돌했고, 북한인권결의안과 '평화적 두 국가' 구상을 둘러싸고도 정부 내부 메시지 혼선을 노출했다"고 덧붙였다.

윤 의원은 "이쯤 되면 단순한 실수로 보기 어렵다"며 "반복된 돌출 발언이 정부의 안보 균열을 키우고 있다는 지적이 나온다"고 비판했다.

그는 "정 장관께서는 본인의 발언이 대한민국 통일부장관으로서 적절했는지 돌아보시기 바란다"며 "통일부장관은 남북관계를 관리하는 자리이지, 대한민국의 대북 메시지를 독자적으로 규정하는 자리가 아니다"라고 역설했다.

마지막으로 "안보는 말 한마디로 무너질 수 있다는 사실을 결코 잊어서는 안 된다"고 강조했다.

allpass@newspim.com