李대통령, 현충일 중앙보훈병원 위문…"전쟁 나지 않도록 할 것"

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국가유공자 치료 경과 살피며 희생·헌신에 감사 전해

의료진 격려…전국 보훈가족 8800여명에 위문품 전달

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 이재명 대통령이 현충일인 6일 서울 중앙보훈병원을 방문해 입원 치료 중인 국가유공자들을 위문했다.

안귀령 대통령실 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령과 김혜경 여사가 제71회 현충일 추념식에 참석한 뒤 중앙보훈병원을 방문했다고 밝혔다.

이재명 대통령이 지난 5일 오후 서울공항 국빈 행사장에서 열린 한·미 6·25 전사자 유해 상호 봉환식에 한미군 전사자들을 추모하고 있다. [사진=청와대]

중앙보훈병원은 국가유공자 진료와 재활치료를 위해 1961년 개원한 한국보훈복지의료공단 산하 종합의료기관이다. 지역응급의료센터와 간호간병통합서비스, 통합형 의료서비스 등을 운영하고 있다.

병원에 도착한 이 대통령 부부는 입원 치료 중인 보훈환자와 가족들을 만났다. 이 대통령은 환자들에게 "어디가 편찮으시냐", "치료는 잘 받고 계시냐"고 안부를 물으며 인사를 나눴다. 휠체어에 앉은 보훈환자들과도 악수하고 함께 사진을 찍었다.

이후 이 대통령 부부는 신호철 중앙보훈병원장의 안내를 받아 국가유공자들이 입원한 병실을 찾았다. 이 대통령은 국가유공자들의 치료 경과와 건강 상태를 살피며 위로의 말을 전하고, 국가를 위한 희생과 헌신에 감사의 뜻을 밝혔다.

월남참전유공자이자 백마부대에서 복무했던 황대식 씨가 "병원이 너무 편하고 좋다"고 하자, 이 대통령은 "그래도 얼른 나으셔서 퇴원하셔야 한다"고 답했다.

또 다른 월남참전유공자인 박형우 씨가 "만약 전쟁이 일어나면 또다시 최전방으로 보내달라. 나라를 위해 희생할 준비가 돼 있다"고 말하자, 이 대통령은 "그 마음에 감사드린다. 전쟁이 나지 않도록 하겠다"고 말했다.

이 대통령은 "여러분의 희생과 헌신 덕분에 오늘의 대한민국이 세계에서 인정받는 나라가 될 수 있었다"며 거듭 감사의 뜻을 전했다. 김 여사도 "건강을 잘 챙기시길 바란다"며 쾌유를 기원했다.

위문을 마친 이 대통령 부부는 간호스테이션에 들러 근무 중인 의료진들을 격려하고 노고에 감사를 표했다. 이 대통령은 국가유공자 예우는 국가의 기본 책무라고 강조하며, 보훈환자와 가족들이 병원 생활에 불편함이 없도록 세심하게 살펴달라고 당부했다.

한편 이 대통령 부부는 이날 만난 국가유공자들을 비롯해 전국 보훈병원과 위탁의료기관에 입원 중인 국가유공자와 보훈가족 8800여 명에게 홍삼 선물세트를 위문품으로 전달했다.

blue99@newspim.com