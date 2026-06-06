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李대통령 "예우는 실천으로…특별한 희생엔 특별한 보상"

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  • 이재명 대통령은 6일 현충일 추념식에서 국가유공자 예우와 보상 강화를 약속했다
  • 독립유공자법 개정, 참전유공자 배우자 생계지원, 보훈의료·준보훈병원 확대 추진을 밝혔다
  • 친일재산 환수로 배신을 단죄하고 제복 입은 시민 지원을 강화하며 국민과 함께 위기 극복을 다짐했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

71회 현충일 추념식서 보훈정책 강화 다짐
독립유공자법 내년 시행
친일재산 환수 등 약속

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 6일 71회 현충일을 맞아 "모두를 위한 헌신이 외면 받는다면, 또 장차 다른 위기 앞에 어느 누가 공동체를 위해 나서겠느냐"며 "모두를 위한 특별한 희생에는 반드시 그에 걸맞은 특별한 보상과 예우가 뒤따라야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 서울 국립현충원에서 열린 현충일 추념식에서 "예우와 보상은 말로 하는 것이 아니라 실천으로 하는 것"이라며 국가유공자와 유가족에 대한 예우 강화 의지를 밝혔다.

이재명 대통령이 6일 서울 국립현충원에서 열린 71회 현충일 추념식에 참석해 추념사를 하고 있다. 2026.06.06 [사진=KTV]

이 대통령은 지난해 현충일 약속의 이행 성과를 구체적으로 제시했다. 독립유공자 유족의 보상 범위를 확대하는 '독립유공자법' 개정안이 올해 국회를 통과해 내년부터 시행되며, 참전유공자를 떠나보낸 배우자에게도 생계지원금이 지급될 예정이다.

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이 대통령은 보훈의료체계 확대도 차질없이 진행되고 있다고 밝혔다. 이 대통령은 "사각지대 없는 보훈의료체계 구축을 위해 위탁의료기관을 순차적으로 확대하겠다는 약속이 차질없이 진행되고 있다"며 "보훈병원이 없는 강원과 제주지역에도 최선의 의료혜택을 제공할 수 있도록 준보훈병원 지정을 준비하고 있다"고 설명했다.

이 대통령은 특히 "지킬 수 있는 약속을 하고 한 번 한 약속을 반드시 지켜서 모두를 위한 이 숭고한 헌신에 반드시 보답하겠다"고 다짐했다.

이 대통령은 헌신에 대한 예우와 함께 공동체 배신에 대한 단죄의 필요성도 강조했다. 이 대통령은 "헌신은 드높이고 배신은 단죄할 때 국가 공동체의 지속과 발전을 위한 정의로운 통합도 가능하다"며 지난 6월 2일 공포된 '친일재산귀속법'에 따라 친일 반민족 행위자가 부당 축적한 재산을 조사·환수해 책임을 묻겠다고 했다.

현역 군인과 소방관, 경찰 등 '제복 입은 시민'들에 대한 예우 강화 방침도 제시했다. 이 대통령은 "군 복무 중 안타깝게 부상 당한 장병이 전역과 동시에 보훈대상자로 예우받을 수 있도록 부상 장병에 대한 지원 체계를 확실히 개선하겠다"며 "재해부상군경 7급까지 모두에 대해서도 부양가족수당을 지급하고 있다"고 말했다.

이 대통령은 또 국가 공동체가 위기를 맞을 때마다 국민이 힘을 모아 고난을 극복했던 점을 강조하면서 최근의 중동 전쟁으로 인한 글로벌 위기도 극복할 수 있다는 자신감을 내보였다. 

이 대통령은 "오늘날 대한민국은 또다시 위기의 파도를 넘고 있다"며 "내란으로 무너진 나라를 정상화하자마자 숨 돌릴 틈도 없이 밀어닥친 중동 전쟁의 높은 파도가 우리의 경제와 삶에 큰 영향을 미치고 있다"고 진단했다.

그러면서 "언제나 국난 앞에 더 큰 '우리'로 한데 뭉치는 우리 대한국민들의 저력이 있기에 그 어떤 위기도 능히 극복해낼 것으로 확신한다"며 "정부는 국민 여러분과 함께 위기를 극복하고, 순국선열과 호국영령께서 바라마지 않던 나라, 자랑스러운 대한민국을 만드는 길에 매진할 것"이라고 강조했다.

이날 추념식에는 지난해 9월 인천 옹진군 영흥도 내리 갯벌에 고립된 남성을 구조하다 순직한 고(故) 이재석 경사, 올해 2월 육군 헬리콥터 추락 사고로 순직한 고 정상근 준위와 고 장희성 준위의 유족들도 참석했다. 

the13ook@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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