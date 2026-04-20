나경원, 美 대북첩보 공유 중단에 "李대통령, 정동영 즉각 해임해야"

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"미공개 핵시설 소재지 스스로 입 밖에 낸 직후 벌어진 참사"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 나경원 국민의힘 의원은 20일 정동영 통일부 장관의 미공개 핵시설 소재지 발언 이후 미국의 대북 첩보 공유 중단 사태에 대해 "권력을 악용해 자신들의 범죄를 지우려 하더니, 이제 한미동맹까지 지우려고 하나"라며 정 장관을 즉각 해임하라고 촉구했다.

나 의원은 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 "미국이 한국에 제공하던 하루 50~100장 분량의 대북 첩보 공유를 갑자기 중단했다"며 "정 장관이 국회 발언에서 미공개 핵시설 소재지를 스스로 입 밖에 낸 직후 벌어진 참사"라고 지적했다.

나경원 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

이는 정 장관이 국회 발언에서 미공개 핵시설 소재지를 언급한 직후 미국이 한국에 제공하던 대북 첩보 공유를 중단했다는 보도에 따른 주장이다.

그는 "최첨단 정찰위성과 감청망으로 수집된 미국의 대북 정보는 천문학적 비용과 기술이 집약된 안보의 핵심 자산"이라며 "미국이 북한의 비밀 정보를 파악해 한국에 극비 공유해 줬는데, 장관이라는 사람이 마이크로 동네방네 알린 것"이라고 목소리를 높였다.

이어 "이제 북한이 핵시설을 가동하고 미사일을 발사해도, 미국이 위성 사진 한 장 공유하지 않으면 우리는 기존보다 더 늦게 정보를 파악하게 될 수 있고, 그 자체로 국가안보의 심대한 자해"라고 강조했다.

나 의원은 통일부의 해명에 대해서도 "공개된 자료고, 미국이 다 이해했다면, 도대체 왜 하루 50~100장씩 들어오던 기밀 정보가 뚝 끊겼단 말인가"라며 "사고 쳐놓고 사과나 수습은커녕, 또다른 거짓말로 국민을 속이려 들어서는 안 된다"고 꼬집었다.

그러면서 "형법의 외교상 기밀누설죄 처벌감이고, 지소미아를 포함한 한미 정보공유 협정 위반 소지도 크다"고 덧붙였다.

나 의원은 "정동영 장관의 참을 수 없는 입의 가벼움은 도화선이었을 뿐"이라며 "한미간 신뢰균열 참사는 예고돼 있었다"고 밝혔다.

그는 "이재명 대통령은 이스라엘군이 아동고문을 자행한다는 미확인 가짜뉴스를 공유하며 미국의 최우방인 이스라엘에 '홀로코스트' 운운, 맹비난 좌표를 찍었다"며 "그것도 홀로코스트 기념일 직전에 그러면서 이란에는 인도적 지원을 하기도 했다"고 지적했다.

아울러 "이재명 민주당 정권은 그간 이란의 정치억압, 인권침해나 북한의 참혹한 인권범죄들에 대해서는 침묵해왔다"고 비판했다.

나 의원은 "이런 참담한 외교적 자해극이 벌어지는 마당에, 통일부 장관은 북한 핵시설의 최고 기밀을 국회 마이크에 대고 생중계로 유출한 것"이라며 "워싱턴의 정보 당국자들 사이에서 '이재명 민주당 정권에 기밀을 공유했다가는 북한과 이란으로 다 새어 나가는 것 아니냐'는 탄식이 나올 수밖에 없다"고 말했다.

그는 "문제는 정 장관과 이재명 대통령의 고의성"이라며 "돌이켜보면 민주당정권은 늘 안보문제의 근간인 한미동맹, 한미일협력을 경시했다"고 역설했다.

나 의원은 "2019년 문재인정부는 한일간의 군사정보공유협정인 지소미아협정을 파기하겠다고 선언, 그당시 야당이던 우리 당을 비롯한 국민의 거센 반발에 부딪히고 미국의 막판 조정으로 협정 종료 6시간 직전에야 조건부 연장된 바 있다"며 "자칫 대한민국 안보의 한축이 무너질 뻔한 사건이었다"고 설명했다.

그러면서 "지금 이재명정부의 행태도 그때와 다르지 않다"며 "전작권은 조건성취와 관계없이 가져오겠다고 하고, 이제는 대북정보마저 공유도 못받고 스스로 안보자해를 하고 있다"고 지적했다.

나 의원은 "북한을 향한 충성맹세인가"라며 "그게 아니라면 이재명 대통령은 정동영을 즉각 해임해야 한다"고 촉구했다.

allpass@newspim.com