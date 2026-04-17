전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.17 (금)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

나경원 의원 "대장동 국정조사, 범죄자를 의인으로 만들고 있어"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 나경원 국민의힘 의원이 17일 대장동 국정조사를 이재명 죄지우기 청문회라 비판했다.
  • 민주당이 검사들을 범죄자로 몰고 피고인을 의인화한다고 지적했다.
  • 대장동 사건은 재판부가 인정한 부패 범죄로 이재명 수뇌부 책임 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"범죄자 지키려 공직자 사지로 몰아"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 나경원 국민의힘 의원은 17일 더불어민주당이 주도하는 대장동 국정조사를 향해 "이재명 죄지우기 청문회, 지우려 할수록 그 추악함은 더욱 번지고 있다"고 비판했다.

나 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "'민주당을 위한, 민주당에 의한, 민주당 맘대로 하는 국정조사' 아닌가"라며 "다수의석으로 국회법을 방패 삼아 검사들을 범죄 피고인들로 만들고, 오히려 범죄자와 피고인을 의인으로 만들고 있지 않나"라고 지적했다.

나경원 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "수사원칙을 지켰다는 이유만으로 민주당의 파상공세를 견뎌야 했던 한 검사는 국회 출석요구를 받고 본인의 결백함을 호소하며 극단적 선택까지 했다"며 "그런데도 오늘 민주당은 동행명령장까지 발부한다"고 꼬집었다.

이어 "범죄 피의자를 지키기 위해 공직자를 사지로 몰아넣는 이 잔인한 국정조사가 과연 누구를 위한 것인가"라고 목소리를 높였다.

나 의원은 "이화영은 쌍방울로부터 법인카드와 렌트카 등 약 2억 1300만원 뇌물을 수수한 범죄자"라며 "조경식은 사기전과 8범으로 내연녀를 횟칼로 위협해 형을 받아 있던 사람이고, 남욱은 무려 111,000% 수익, 단군 이래 최대 부패 범죄의 수혜자"라고 밝혔다.

그러면서 "남욱은 이재명 대통령 취임 이후 항소장 제출 만기일에 본인 진술을 또다시 번복, 그 결과 검찰의 항소포기로 본인이 얻은 수익 그대로 보유하게 됐다"며 "성남시민에게 돌아갔어야 할 개발 수익이 버젓이 범죄자에게 가고, 이를 방치한 검찰, 과연 정의로운 대한민국인가"라고 반문했다.

나 의원은 "대장동 사건은 재판부가 인정한 부패 범죄"라며 "이 판결문에서 이재명 성남시장을 포함한 '성남시 수뇌부'가 390번 등장한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 나경원 국민의힘 의원 등 법제사법위원회 위원들이 25일 오전 서울 여의도 국회에서 더불어민주당의 상임위 독식 예고 규탄 및 법사위원장 야당 반환 촉구 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 조배숙, 나경원, 윤상현 국민의힘 법사위원. 2026.03.25 mironj19@newspim.com

또 "민주당은 대장동 1기 수사팀의 부장검사였던 정용환의 '혐의점을 찾지못했다'라는 증언을 토대로, 2기 수사팀이 사건을 조작했다고 주장해왔다"면서 "그러나 오늘 정용환 역시 '(이재명 시장 등에 대한) 추가 수사가 필요하다고 상부에 보고했다' 시인했다"고 덧붙였다.

그는 "1기 수사팀 내부에서도 이미 이재명 성남시장 등 수뇌부로 향하는 수사가 불가피함을 인지하고 보고했음에도 불구하고, 그 당시 권력의 외압에 의해 수사가 멈춰 섰던 것, 이것이 사건의 본질"이라고 역설했다.

나 의원은 "송경호 전 서울중앙지검장은 1기 수사팀으로부터 수사 필요성을 분명히 보고받았다고 증언하였으며, 이원석 전 검찰총장 역시 통상의 보고를 받았고 '자치단체에 대해 수사를 하면, 최고 의사결정권자에 대해 수사하는 것이 수사의 ABC'라고 단언했다"고 전했다.

이어 "즉, 2기 수사팀은 결론을 뒤집은 것이 아니라, 민주당 정권의 눈치를 보느라 미진했던 수사를 법과 원칙에 따라 '정상화'한 것임을 확증한 것"이라며 "서울시장이나 부산시장이었다면 민주당이 어땠겠는가"라고 지적했다.

그는 "민주당이 금과옥조처럼 여기던 정영학 녹취록의 실체도 파헤쳤다"며 "민주당은 해당 녹취록에 이재명 대통령 이름이 없다고 강변해왔지만, 이재명 또는 그를 가리키는 부분이 무려 21번이나 등장한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 나경원 국민의힘 의원이 16일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의사진행 발언을 하고 있다. 2026.03.16 panbin@newspim.com

또 "특히 정영학이 직접 그린 메모의 최상단에는 'LEE'(이재명)라는 이름이 명시되어 있다"며 "대장동 비리의 최종 책임자가 누구인지, 그 설계의 정점에 누가 서 있었는지를 보여주는 결정적 증거 아닌가"라고 강조했다.

나 의원은 "오늘 남욱-유동규의 녹취록에서 나온 1기 수사팀의 이재명 시장 등 성남시수뇌부 진술 무마 정황은 남욱의 뻔뻔스러움을 잘 보여준다"며 "그 결과, 남욱 본인조차 '1기 수사팀이 제대로 적지 않은 부분이 있다'고 시인했다"고 했다.

그러면서 "민주당이 기어코 덮으려 했던 1기 수사팀의 부실 수사와 진실을 밝히려는 2기 수사팀의 노력이 극명하게 대비된다"고 덧붙였다.

나 의원은 "오늘 청문회 역시 역사에 기록될 것"이라며 "민의를 대변해야 할 입법권이 오직 이재명 대통령 한 사람을 지키기 위한 방탄 도구로 전락한 현실이 참담할 뿐"이라고 비판했다.

마지막으로 "선출된 권력이라는 미명 하에 사법체계를 흔들고 국가 정의를 난도질하는 민주당의 폭거, 지금이라도 멈춰야 한다"고 촉구했다.

oneway@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동