'尹 정치검찰 조작기소 국정조사' 본회의 상정…국민의힘 필리버스터 돌입

민주당 주도로 상정…국민의힘 "입법권 오남용"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당이 추진 중인 '윤석열 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사 계획서 승인 안건'이 21일 국회 본회의에 상정했다. 국민의힘은 필리버스터(무제한 토론)로 응수하며 여당의 입법 독재에 맞서겠다고 밝혔다.

국회는 이날 본회의에서 대장동·위례신도시·대북송금 사건 등 7개 사건에 대한 국정조사를 추진하는 내용을 담은 '윤석열 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사 계획서 승인'건을 상정했다.

국회 본회의장 [사진=뉴스핌 DB]

국정조사 특위가 상정한 국정조사 대상은 ▲대장동 개발 특혜 사건 ▲위례신도시 개발 비리 사건 ▲쌍방울 대북송금 사건 ▲김용 전 민주연구원 부원장 정치자금 수수 의혹 사건 ▲부동산 통계 조작 의혹 사건 ▲서해 공무원 피격 사건 ▲부산저축은행 수사무마 보도 관련 윤석열 전 대통령 명예훼손 사건으로 총 7건이다.

국민의힘은 국정조사 계획서 상정 직후 반발하며 김예지 의원을 시작으로 필리버스터에 돌입했다. 민주당은 필리버스터 개시 24시간 이후 종결 동의를 통해 필리버스터를 강제 종료하고 법안을 의결할 계획이다.

지난 18일 백승아 민주당 원내대변인은 "국민의힘의 협조가 안 되는 상황이고, 우 의장에게 단독으로라도 상정해달라고 요청했다"고 밝혔다.

국민의힘은 여당의 국정조사 추진은 "입법권 오남용"이라며 반대하고 있다. 다만 국정조사가 추진될 경우 '대장동 항소포기 사건'과 최근 김어준씨 유튜브에서 제기된 '이 대통령 공소 취소와 검찰의 보완 수사권 거래설' 의혹도 조사 대상에 포함돼야 한다고 주장했다.

chogiza@newspim.com