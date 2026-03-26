쿠팡Inc, 대만에 4번째 풀필먼트센터 건립…"현지 공급망 강화"

3000개 이상 일자리 창출 기대
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 쿠팡이 대만 진출 이후 네 번째 풀필먼트센터를 구축하고 현지 공급망 확대에 나선다.
쿠팡Inc는 대만 타오위안에 네 번째 스마트 물류센터를 공식 건립했다고 26일 밝혔다.
쿠팡은 "첨단 인공지능(AI) 및 로봇 기술을 활용해 고객 인터페이스, 물류센터, 배송 네트워크를 통합 운영하며 '로켓배송' 서비스의 안정성을 지속해서 개선해 왔다"며 "주말에도 대만 약 70% 지역에서 익일 배송 서비스가 가능해졌다"고 설명했다.
이번 물류센터 개설로 3000개 이상의 일자리가 창출될 전망이다. 쿠팡은 물류 인프라를 지속해서 확장해 대만 중남부 지역으로 사업 영역을 넓힌다는 방침이다.
이는 쿠팡을 통한 한국 중소기업의 진출에도 긍정적으로 작용할 것으로 보인다. 쿠팡은 통관, 물류, 마케팅, 배송 등을 통합 지원하는 구조를 통해 중소기업의 해외 진출 부담을 낮춰왔다.
로버트 포터 쿠팡Inc 글로벌 대외협력 최고책임자(CGAO) "이번 물류센터 개설은 AI 기반 스마트 물류에 대한 쿠팡의 의지를 보여주는 것이며, 공급망 탄력성 강화 및 디지털 전환 촉진이라는 대만 정부의 방향과도 일맥상통한다"며 "쿠팡은 대만에서 입지를 확대해 나가면서 정부 및 업계 파트너들과 긴밀히 협력해 경제 성장과 일자리 창출을 도모할 것"이라고 밝혔다.
shl22@newspim.com