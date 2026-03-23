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쿠팡이 달라졌다…대표 새벽배송 뛰고 본업 강화 '승부수'

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현장 경영·AI 투자 '투트랙'…로켓배송 확대까지 속도
이용자 2828만명 회복…탈팡족 일부 복귀 신호
투자 확대로 수익성 부담 속 '신뢰 회복'이 성패 가를 변수

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 지난해 말 개인정보 유출 사태로 흔들렸던 쿠팡이 위기 대응 전략을 '현장과 본업 중심'으로 전환하며 반등에 나서고 있다.

해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 직접 새벽배송에 참여하며 정치권과의 관계 개선에 나서는 한편, 인공지능(AI) 물류 투자와 로켓배송 확대를 병행하며 본업 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다. 이는 위기 국면에서 반전을 노린 전략적 행보로 해석된다. 다만 투자 확대에 따른 수익성 부담과 신뢰 회복 여부가 향후 성과를 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다.

해롤드 로저스 쿠팡 임시 대표(사진 오른쪽)와 염태영 더불어민주당 의원(사진 왼쪽)이 새백배송 체험에 앞서 택배물품 상차 등 준비 작업을 하고 있는 모습. [사진=쿠팡]

◆대표가 직접 새벽배송 뛰어…정치권과 관계 개선 의지 해석

23일 쿠팡에 따르면 해롤드 로저스 임시대표는 지난 19일 오후 8시30분부터 20일 오전 6시30분까지 경기 성남 야탑 소재 물류 자회사 쿠팡로지스틱스서비스(CLS) 배송캠프에서 약 10시간 동안 새벽배송 업무를 수행했다. 로저스 대표는 염태영 더불어민주당 의원과 함께 안전교육과 상차 작업을 거친 뒤 배송 차량에 탑승해 아파트·빌라·단독주택을 돌며 배송 전 과정을 직접 경험했다.

해롤드 로저스 대표가 프레시백을 들고 배송업무를 하고 있는 모습. [사진=쿠팡]

이번 새벽배송은 지난해 11월 쿠팡의 개인정보 유출 사태 이후 국회 청문회에서 노동환경 점검 필요성이 제기된 가운데, 염 의원이 현장 체험을 제안하면서 이뤄졌다.

현장 투입은 사전 준비를 거쳐 진행됐다. 로저스 대표는 지난 12일 성남 캠프를 찾아 물류 적재 등 일부 업무를 점검하며 본 일정에 대비했다. 이후 실제 배송 기사와 동승해 분류·적재·배송 전 과정을 수행하며 현장 업무 강도를 직접 확인했다.

쿠팡 관계자는 "로저스 대표가 직고용 배송기사인 '쿠팡친구'와 동승해 각각의 배송 차량으로 이동, 성남 중원구 일대 아파트·빌라·단독주택을 돌며 배송을 진행했다"고 설명했다. 

업계에서는 이를 단순 이벤트가 아닌 전략적 행보로 보고 있다. 노동 환경 논란과 정치권 갈등으로 누적된 리스크를 완화하고, 현장 소통을 강화하려는 의도라는 분석이다. 유통업계의 한 관계자는 "쿠팡이 방어적 대응에서 벗어나 직접 행동에 나섰다는 점이 중요하다"며 "경영진의 현장 투입은 내부 조직과 외부 여론을 동시에 겨냥한 메시지"라고 말했다. 

서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB]

◆AI 물류 투자·로켓배송 지역 확대

쿠팡은 본업 경쟁력 강화를 위한 투자도 병행하고 있다. 모회사 쿠팡Inc는 엔비디아와 협력해 인공지능(AI) 기반 물류 시스템 고도화에 나섰다.

쿠팡은 지난 18일 엔비디아 AI 컨퍼런스에서 양사 협력을 통해 전자상거래 물류 전반을 혁신하는 'AI 팩토리'를 구축했다고 발표했다. AI 팩토리는 쿠팡의 자체 클라우드 플랫폼 '쿠팡 인텔리전트 클라우드(CIC)'와 엔비디아의 고성능 인프라 'DGX SuperPOD'를 결합해 구현된 것으로, 엔지니어와 데이터 과학자가 별도의 인프라 구축 없이 AI 모델을 개발·검증할 수 있는 '셀프 서비스형 플랫폼'으로 설계됐다. 쿠팡은 이를 통해 '로켓배송'의 속도와 효율을 높이고 물류 자동화와 지능화를 지속적으로 고도화한다는 계획이다.

여기에 로켓배송 서비스 지역 확대에도 속도를 내고 있다. 쿠팡은 물류센터와 배송캠프를 추가 구축하며 수도권을 넘어 지방 중소도시로 서비스 범위를 넓히고 있다.

쿠팡의 배송차량 '쿠팡카' [사진=쿠팡]

지난 6일 경북 안동·예천·영주를 시작으로 지난 11일 충남 서산, 전남 목포·무안 등 기존에 로켓프레시 서비스가 제공되지 않던 지역으로 서비스를 확대했다. 이어 지난 12일에는 전북 군산·익산, 충북 증평·진천·음성군으로 확대했으며, 이달 말까지 강원(춘천·삼척·동해·강릉·원주), 경남(거제·통영), 전남(순천·광양·여수), 충청(충주·당진·예산·제천), 경기(이천·여주·용인) 등 20여 개 지역으로 확대에 나설 예정이다.

이들 지역은 그간 익일 배송과 당일배송은 가능했으나 신선식품 새벽배송은 제공되지 않았던 곳이다. 이번 서비스 확대를 통해 신선식품도 익일 오전 7시 이전에 받아볼 수 있게 됐다.

서울 송파구 쿠팡 본사의 모습. [사진=뉴스핌DB]

◆탈팡족 복귀 신호 포착…이용자 회복 지속성 주목

최근 이용자 지표에서도 변화가 감지된다. 모바일인덱스에 따르면 이달 9일부터 15일까지 쿠팡 주간 활성 이용자 수는 2828만1963명으로, 지난해 11월 개인정보 유출 직후 수준(2908만명)에 근접했다.

이탈했던 '탈팡족' 일부가 복귀하고 있다는 신호로 보인다. 가격 경쟁력과 빠른 배송이라는 핵심 서비스 가치가 여전히 유효하다는 점이 확인된 셈이다.

다만 업계에서는 이용자 회복의 지속성에 대해서는 신중한 입장을 보이고 있다. AI 투자와 물류망 확대에 따른 비용 부담으로 단기 수익성 악화 가능성이 크다는 분석이다. 영업 정상화를 위해서는 소비자 신뢰 회복이 관건이라는 의견이 우세하다. 개인정보 보호와 노동 환경 개선 등 구조적 과제가 해결되지 않을 경우 이용자 반등이 일시적 흐름에 그칠 수 있다는 시각도 있다. 

이커머스업계의 한 관계자는 "쿠팡이 개인정보 유출 사태로 사회적 비난과 정치적 논란이 확산된 이후 마케팅 활동을 대폭 축소했던 것으로 안다"며 "최근 정치권과의 관계 개선과 로켓배송 지역 확대 등 투자 확대에 나선 것은 영업 정상화 수순으로 보인다"고 말했다. 이어 "다만 이용자 회복 흐름이 지속될지가 향후 실적을 가를 핵심 변수"라고 덧붙였다.

nrd@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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