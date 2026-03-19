쿠팡 이용자 다시 2800만명대로…정보 유출 사태 이전 수준 회복

지난 1월 보상 쿠폰 지급 이후 이용자 증가세
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 쿠팡의 이용자 수가 개인정보 유출 사태 이전 수준으로 회복한 것으로 나타났다.
19일 앱 분석 서비스 모바일인덱스에 따르면 지난 9일부터 15일까지 쿠팡의 주간 활성 이용자 수(WAU)는 2828만1963명으로 집계됐다. 이는 개인정보 유출 사태 직후인 지난해 12월 1~15일 이용자 수(2908만952명)보다 2.8% 적은 수치다.
쿠팡 활성 이용자 수는 정보 유출 사태 직후 시스템 점검 과정에서 접속자가 늘면서 소폭 증가했지만 이후 '탈팡(쿠팡 회원 탈퇴)' 현상이 이어지며 2600만명대로 줄었다.
쿠팡이 피해 고객에게 1인당 최대 5만원 상당의 구매 이용권을 지급했던 지난 1월 15일 이후에는 이용자 수가 2700만명대로 증가했다.
이용자 수는 이번 달 들어 2800만명대를 회복하면서 정보 유출 사태 이전과 유사한 수준까지 올라왔다.
한편 쿠팡은 다음 달부터 '와우 멤버십' 미가입 고객(일반회원)을 대상으로 로켓배송 상품의 무료배송 최소 주문 금액 기준을 변경한다. 기존에는 쿠폰·할인 적용 전 기준 1만9800원 이상이면 무료배송이 가능했지만 앞으로는 쿠폰·할인 적용 후 최종 금액이 1만9800원을 넘어야 무료배송이 적용된다.
와우 멤버십 가입 고객은 기존과 동일하게 최소 주문 금액의 제한 없이 로켓배송 상품을 무료로 받아볼 수 있다.
shl22@newspim.com