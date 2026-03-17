쿠팡, 일반회원 무료 로켓배송 기준 실결제액으로 변경

할인 후 1만9800원 이상 결제해야 무료배송

와우 멤버십 회원은 최소 주문금액 변동 없어

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 쿠팡이 일반회원을 대상으로 한 무료 로켓배송 기준을 최종 결제금액 기준으로 바꾼다.

17일 업계에 따르면 쿠팡은 지난 16일 고객 공지를 통해 일반회원이 로캣배송 상품(판매자로켓 포함)의 무료배송을 받기 위한 최소 주문금액 산정 기준을 변경한다고 밝혔다.

쿠팡의 배송차량 '쿠팡카' [사진=쿠팡]

기존에는 쿠폰이나 즉시할인 적용 전 1만9800원 이상 주문시 무료배송으로 구매할 수 있었으나 다음 달 중순 이후부터는 쿠폰, 즉시할인 적용 후 실제로 결제하는 금액이 1만9800원 이상이어야 무료배송이 적용된다.

쿠팡 측은 일부 판매자의 가격 조작 등 이른바 '가격 어뷰징'을 막기 위해 정책을 변경했다는 입장이다.

판매자로켓인 로켓그로스 상품은 로켓배송과 달리 판매자가 직접 가격을 설정하는 구조인데, 일부 판매자가 판매가를 높게 책정한 뒤 할인율을 크게 설정하거나 쿠폰을 발행해 무료배송 기준을 맞추는 사례가 있었다는 것이다.

한편 유료 멤버십인 와우 멤버십 가입 고객은 기존과 동일하게 최소 주문 금액의 제한 없이 로켓배송 상품을 무료로 받아볼 수 있다.

shl22@newspim.com