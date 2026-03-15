쿠팡, 인구감소지역 농가 지원…"5월까지 딸기 3000톤 매입"

딸기 매입 산지 5곳→11곳으로 확대

판로 확대 어려운 지방 농가 집중 발굴

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 쿠팡은 인구감소지역을 포함한 전국 주요 딸기 농가에서 역대 최대 규모인 약 3000톤(t) 규모의 딸기 매입을 추진한다고 15일 밝혔다.

고령화에 따른 인력부족, 이상기후 현상, 판로 위축 등으로 어려움을 겪어온 농가들의 딸기를 적극적으로 매입해 농가 소득 증대를 지원함과 동시에 전국에 새벽배송을 확대한다는 방침이다.

쿠팡은 전국 주요 딸기 농가에서 약 3000톤 규모의 딸기 매입을 추진한다고 15일 밝혔다. [사진=쿠팡]

쿠팡은 지난해 11월부터 딸기 매입을 시작, 딸기 시즌인 오는 5월까지 약 3000톤의 딸기를 주요 산지에서 매입한다. 직전 딸기철(2024년 11월~2025년 5월)의 매입 규모인 2510여톤에 비해 20% 늘어난 수치다. 쿠팡의 2023~2024년 시즌 딸기 매입량이 1570톤인 점을 고려하면 2년 만에 약 2배 증가했다. 지난달까지 딸기 매입 규모는 1500여톤에 달한다.

쿠팡은 새벽배송·산지직송을 이용하는 전국 고객이 늘어나면서 딸기 농가 활성화에 나선 지방자치단체와 손을 잡고 농가를 확대, 딸기 매입 규모를 늘렸다.

2년 전 쿠팡의 딸기 매입 산지는 충남 논산·경남 진주 등 5곳이었으나 올해는 경상도(산청·하동·진주·밀양·고령·의성), 전라도(남원·삼례·담양), 충청도(논산·홍성) 등 총 11개 지역으로 매입지를 확대했다. 이 가운데 8곳이 행정안전부가 지정한 인구감소지역이다.

올 2월까지 지역별 매입 규모는 경북 산청이 90톤에서 150톤으로 60% 이상 늘었고, 충남 논산도 260톤에서 440톤으로 약 70% 확대했다. 신규 산지인 경북 의성과 전남 담양에서는 30톤 이상을 매입했다.

주요 지역 딸기 농가들은 가을철 일조량 부족, 수해 등의 이상기후, 산불과 폭우 등 자연재해로 어려움을 겪었다. 심지어 경기 침체로 기존 납품처가 파산하면서 여러 딸기 농가가 판로 중단 위기를 맞았다.

쿠팡은 인구감소지역 등에서 판로 확대에 어려움을 겪는 딸기 농가들을 집중 발굴할 계획이다.

쿠팡 관계자는 "앞으로도 지자체와의 긴밀한 협력을 통해 지역 농가에는 안정적인 수익을, 고객에게는 최상의 신선도를 보장하며 지역 경제에 활력이 되도록 지원하겠다"고 밝혔다.

shl22@newspim.com