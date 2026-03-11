로저스 쿠팡 대표, 이달 19일 야간 택배 체험...與 의원 동행 주목

여당 의원 참여 여부 미정

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표가 오는 19일 야간 택배 업무를 직접 체험한다.

11일 업계에 따르면 로저스 대표가 오는 19일 쿠팡 자체 물류센터에서 야간 택배 업무를 체험해볼 예정이다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사건 관련 국회 청문회 위증 혐의로 조사를 받기 위해 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시 대표(사진 오른쪽 두 번째)가 지난달 6일 오후 서울 마포구에 위치한 서울경찰청 반부패수사대에 피의자 신분으로 재소환되며 취재진의 질의에 답하고 있다.

현재 구체적인 장소와 날짜 등 세부적인 사항은 아직 협의 중인 것으로 알려졌으나, 체험은 경기 하남 또는 성남에서 이뤄질 가능성이 제기되고 있다.

이번 체험은 지난해 12월 31일 국회 쿠팡 연석 청문회에서 비롯됐다. 당시 염태영 더불어민주당 의원이 로저스 대표에게 야간 택배 동행을 제안했고, 로저스 대표가 이를 수락했다.

그러나 약속은 차일피일 미뤄졌다. 로저스 대표가 지난 1월 30일과 지난달 6일 두 차례 경찰 조사를 받으면서다.

여당 의원의 동행 여부는 아직 정해지지 않았다. 체험을 제안했던 염태영 의원실은 "날짜와 장소를 협의 중으로 확정된 것은 없다"고 밝혔고, 같은 당 김영배 의원실도 참여가 확정되지 않았다고 선을 그었다.

이와 관련해 쿠팡 관계자는 "그동안 당사는 의원실과 일정을 조율해 왔으며, 오는 19일에 배송체험을 진행할 예정"이라고 말했다.

