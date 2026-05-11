[오늘날씨] 전국 곳곳 비…낮 최고 26도

AI 핵심 요약beta
- 11일 전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방은 오전부터, 전북과 경북권은 오후부터 비가 내렸다.
- 수도권 5~20mm, 충청권 5~40mm, 전북 10~40mm 등 지역별로 예상 강수량이 다르게 나타났다.
- 아침 최저기온 8~17도, 낮 최고기온 19~26도로 예상되며 미세먼지는 전 권역에서 좋음 수준이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 월요일인 11일은 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에 비가 내리겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방은 오전부터, 전북과 경북권은 오후부터 곳에 따라 비가 내리겠다.
예상 강수량은 수도권 5~20mm, 서해5도 5~10mm, 강원내륙·산지 5~20mm, 강원동해안 5mm미만, 충청권 5~40mm, 전북 10~40mm, 대구·경북 5~40mm, 울릉도·독도 5mm이다.
아침 최저기온은 8~17도로 예상된다. ▲서울 12도 ▲인천 13도 ▲수원 12도 ▲춘천 9도 ▲강릉 16도 ▲청주 12도 ▲대전 13도 ▲전주 14도 ▲광주 14도 ▲대구 12도 ▲부산 15도 ▲울산 12도 ▲제주 14도다.
낮 최고기온은 19~26도로 예상된다. ▲서울 21도 ▲인천 19도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 25도 ▲청주 24도 ▲대전 25도 ▲전주 25도 ▲광주 25도 ▲대구 25도 ▲부산 22도 ▲울산 25도 ▲제주 23도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com