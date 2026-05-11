전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.11 (월)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

롯데쇼핑, 1분기 영업익 70% 급증 '어닝 서프라이즈'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 롯데쇼핑이 11일 1분기 매출 3조5816억원 영업이익 2529억원을 기록했다.
  • 백화점 매출 8.2% 영업이익 47.1% 증가로 실적을 견인했다.
  • 마트 해외 호조 자회사 개선으로 2분기 연속 성장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

백화점·자회사 동반 호조…컨센서스 상회
동남아 확장 힘입어 수익성 중심 성장 가속

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데쇼핑이 백화점 호조를 앞세워 1분기 '어닝 서프라이즈'를 기록했다. 수익성 중심 체질 개선이 가시화되며 2개 분기 연속 외형과 이익이 동반 성장했다.

◆영업익 70% 급증…컨센서스 상회

롯데쇼핑은 11일 공시를 통해 올해 1분기 연결 기준 매출 3조5816억원, 영업이익 2529억원을 각각 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 3.6% 증가했고, 영업이익은 70.6% 급증하며 시장 기대치를 웃돌았다. 당기순이익도 1439억원으로 전년 동기 대비 큰 폭으로 개선됐다.

롯데백화점 본점 외관 전경 [사진=롯데쇼핑 제공]

실적 개선은 백화점이 견인했다. 백화점의 매출은 8723억원으로 8.2% 늘었고 영업이익은 전년 대비 47.1% 증가한 1912억원을 기록했다. 이는 본점·잠실점 등 대형 점포 집객력 강화와 외국인 매출이 92% 급증한 영향이 큰 것으로 분석됐다. 고마진 패션 상품 판매 확대와 해외 사업 수익성 개선도 더해지며 백화점 영업이익은 1912억원으로 47.1% 증가했다. 자회사 역시 수익성 중심 경영을 바탕으로 턴어라운드에 성공하며 전사 이익 확대에 기여했다.

◆백화점·해외 동반 성장…동남아 존재감 확대

백화점 사업부는 국내외에서 고른 성장세를 나타냈다. 국내에서는 대형 점포 매출이 19% 증가하고 외국인 매출 비중이 23%까지 확대되며 기존점 성장률 13%를 기록했다. 본점 외국인 매출은 103% 급증했다.

해외 사업도 호조를 보였다. 베트남과 인도네시아 매출이 각각 28%, 7% 각각 증가했고, 롯데몰 웨스트레이크 하노이는 분기 최대 영업이익(49억원)을 달성했다. 이에 따라 해외 매출은 355억원으로 14.7% 늘었고, 영업이익은 76억원으로 268.7% 급증했다.

마트 사업부 역시 수익성 중심 전략이 효과를 냈다. 매출 1조5256억원, 영업이익 338억원을 각각 기록했다. 매출과 영업이익은 전년 대비 2.6%, 20.2% 신장했다. 국내는 비용 효율화로, 해외는 베트남 중심 성장으로 각각 이익 개선을 이끌었다.

다만 슈퍼마켓 사업부의 매출은 전년 대비 0.2% 늘어난 3058억원을 기록했으며, 영업이익은 22억원으로 전년 대비 30.7% 감소했다.

롯데쇼핑 사업부문별 실적 현황. [인포그래픽=롯데쇼핑 제공]

◆이커머스 적자 축소…자회사 전반 수익성 개선

이커머스는 사업 포트폴리오 조정 영향으로 매출은 3.8% 감소한 272억원을 기록했지만, 패션·뷰티 중심 수익성 개선과 광고 매출 확대에 힘입어 영업손실이 58억원으로 전년 대비 27억원 적자가 축소되며 9분기 연속 개선 흐름을 이어갔다.

연결 자회사도 전반적으로 실적이 개선됐다. 홈쇼핑은 고수익 상품 중심 전략으로 영업이익이 118.6% 증가했고, 컬처웍스는 영화관 관람객 증가에 힘입어 영업이익이 79억원으로 흑자 전환했다.

반면 하이마트는 국내 가전 시장의 침체와 신규 입주 물량 감소 등 부동산 경기 이슈로 매출액이 전년 대비 6.1% 줄었으며, 매출 감소에 따른 고정비 부담이 이어지며 영업이익이 감소했다. 향후 하이마트는 자체 브랜드(PB) 단독스토어, 이커머스 인공지능(AI) 도입, 중고가전 등 전략 고도화를 통해 불황을 극복해 나갈 방침이다.

롯데쇼핑은 향후 국내 본원적 경쟁력 강화와 동남아 시장 확장을 통해 성장 기반을 공고히 한다는 계획이다.

임재철 롯데쇼핑 재무본부장은 "올해 1분기에는 백화점의 견고한 실적과 자회사들의 수익성 개선을 바탕으로 괄목할 만한 성과를 거둘 수 있었다"며 "앞으로도 국내 사업의 본원적 경쟁력을 강화하고 해외 사업 확장을 통해 지속 가능한 성장 동력을 공고히 할 것"이라고 강조했다.

nrd@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 59.7% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세를 멈추고 0.2%포인트(p) 상승했다. 이재명 대통령이 지난달 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 5월 1주차 주간동향(에너지경제 의뢰, 4~8일 조사, 무선 100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 0.2%p 상승한 59.7%, 부정평가는 0.7%p 오른 35.7%로 집계됐다. '잘 모름'은 4.6%였다. 이 대통령의 지지율은 4월 3주차 65.5%까지 오른 뒤 내림세를 보이며 지난주 59.5%까지 떨어졌다. 3주 만에 긍정평가가 상승세로 전환했지만 부정평가 역시 오르는 흐름을 보였다.  리얼미터는 "코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다"고 분석했다. 권역별로 보면 광주·전라(83.0%)에서 가장 높았고 인천·경기(64.6%)와 대전·세종·충청(61.4%) 등 대다수 지역에서 긍정평가가 우세했고 대구·경북(44.1%)과 부산·울산·경남(52.4%)에서는 전국 평균보다 낮았다. 정당 지지도 조사(7~8일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 48.7%, 국민의힘이 30.9%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 0.1%p 상승했고, 국민의힘은 0.7%p 하락했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 순이었다. 무당층은 8.5%로 나타났다.  the13ook@newspim.com 2026-05-11 08:22
사진
대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동