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'한계 넘은 새로운 현실'… 2026 대한민국 가상융합산업대전 기업 모집

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AI 핵심 요약

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  • 과학기술정보통신부가 6월 10일부터 3일간 KMF를 코엑스에서 개최한다.
  • 대국민 체험관은 독립·조립 부스로 기업 모집하며 혁신관은 수상 기업 대상이다.
  • 지난해 150개 기업·2만명 동원하며 비즈니스 성과를 거뒀다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6월 10일 코엑스 개막… 과기정통부 주최 국내 최대 규모 메타버스·XR 축제
대국민 체험관·혁신관 참여 기업 선착순 접수… 비즈니스 기회·홍보 효과 극대화
CES 수상작 등 '혁신관' 파격 지원… 가상융합산업 미래 비전 공유의 장

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 대한민국 가상융합산업의 현재를 진단하고 미래를 조망하는 국내 최대 규모의 엑스포가 막을 올린다.

과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신산업진흥원, 한국가상융합디지털산업협회 등이 주관하는 '2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF)'이 오는 6월 10일부터 3일간 서울 삼성동 코엑스(COEX)에서 개최된다.

올해 행사는 'Beyond Limits, Next Reality(한계를 넘어, 새로운 현실로)'라는 슬로건 아래, 단순 전시를 넘어 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR)을 아우르는 메타버스와 인공지능(AI)의 결합이 가져올 산업 혁명을 집중 조명한다.

특히 올해는 대중과의 접점을 넓히기 위한 '대국민 체험관'과 글로벌 경쟁력을 갖춘 우수 기업을 위한 '혁신관'을 별도로 구성해 참가 기업 모집에 나섰다.

'대국민 체험관'은 기업의 대표 콘텐츠와 우수 사례를 전시하는 동시에, 참관객들이 직접 참여할 수 있는 프로그램을 운영하는 소통의 장이다. 모집 대상은 가상융합산업 관련 기업 및 민간단체로, 독립 부스와 조립 부스 중 선택해 신청할 수 있다.

독립 부스는 최소 2부스에서 최대 15부스까지 신청 가능하며 공간만 제공되는 대신 기업이 개성 있게 시공할 수 있다. 전시 면적은 무료로 제공되어 시공비만 부담하면 된다. 조립 부스는 부스당 190만원(VAT 별도)의 저렴한 비용으로 상호 간판, 전기, 조명 등 기본 시설을 모두 지원받을 수 있어 실속 있는 참가를 원하는 중소기업에 안성맞춤이다.

글로벌 시장에서 기술력을 인정받은 기업이라면 '혁신관(Innovation Pavilion)'을 주목해야 한다. 신청 자격은 최근 3년 이내 CES, IFA, MWC 등 해외 주요 전시회에서 혁신상을 수상했거나, 국내 대통령상 및 장관상 등을 받은 우수 기업으로 한정된다.

혁신관 참여 기업에는 파격적인 혜택이 주어진다. 부스당 참가비가 50만원(VAT 별도)으로 대폭 낮게 책정되어 우수한 기술을 보유한 벤처·스타트업의 부담을 최소화했다. 최대 2부스까지 조립 부스 형태로 지원되며, 수상 내역을 확인할 수 있는 증빙 자료를 제출하면 서면 평가를 거쳐 최종 선정된다.

지난해 열린 KMF는 국내외 150여 개 기업이 참여하고 2만 명 이상의 관람객을 동원하며 가상융합산업의 저력을 증명했다. 특히 수출 상담회와 투자 마켓을 통해 실제 비즈니스 계약이 성사되는 등 가시적인 성과를 거둔 바 있다. 2026년 행사는 이러한 비즈니스 기능을 한층 강화해 채용 박람회와 컨퍼런스를 유기적으로 결합했다.

참가를 희망하는 기업은 KMF 공식 홈페이지에서 신청 서류를 내려받아 이메일로 접수하면 된다. 모집은 선착순으로 진행되며, 전시 콘텐츠의 적합성 등을 고려해 최종 선정된다. 가상융합산업의 미래를 선도할 기술력을 보유한 기업들에 이번 KMF는 홍보 효과와 네트워크 확장을 동시에 잡을 수 있는 최고의 기회가 될 전망이다.

windy@newspim.com

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