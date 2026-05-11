현대모비스, 모비우스 부트캠프 1기 수료…협력사 채용 연결

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 자동차 부품 산업의 경쟁력이 하드웨어에서 소프트웨어로 빠르게 이동하는 가운데 현대모비스가 협력사의 인재 확보를 돕는 상생형 교육 프로그램에서 성과를 냈다.

현대모비스 '모비우스 부트캠프 1기'에 참가한 교육생들이 6개월 간의 교육을 마치고 수료식을 진행했다. [사진=현대모비스]

현대모비스는 협력사 소프트웨어 인재 확보를 지원하는 '모비우스 부트캠프' 1기 수료생 270여 명을 배출했다고 11일 밝혔다.

모비우스 부트캠프는 취업준비생과 협력사 재직자를 대상으로 모빌리티 소프트웨어 전문 교육을 제공하고, 인재 수요가 있는 협력사 취업까지 연계하는 프로그램이다. 지난해 9월 시작된 1기 과정은 6개월간 진행됐으며 모집 당시 경쟁률이 17대 1에 달했다.

현대모비스는 오토사와 ASPICE 등 차량용 소프트웨어 교육과 실습, 취업 컨설팅을 제공했다. 프로그램 종료 전부터 일부 수료생은 협력사 취업을 확정했다.

현대모비스는 향후 교육 분야를 AI와 로보틱스 등 모빌리티 신사업 영역으로 넓히는 방안도 검토할 계획이다.

chanw@newspim.com