[6·3 지선] 정원오, 구로·가산에 '피지컬 AI 실증특구 조성' 공약

구로·가산 디지털단지에 피지컬 AI 실증 등 시스템 구축

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 구로·가산 디지털단지 일대를 피지컬 인공지능(AI) 실증경제 중심지로 육성하겠다는 공약을 발표했다. 서울시장 직통 AI 민원 시스템도 구축할 방침이다.

정 후보는 11일 오전 소셜미디어를 통해 이런 내용의 'AI G2 서울' 공약을 발표했다. 이후 서울 강서구 마곡동에 위치한 LG AI연구소를 찾아 한국형 국가AI 개발 현황을 살펴보고 연구자들과 간담회를 가졌다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보 [사진=뉴스핌DB]

정 후보는 상대적으로 낙후된 구로·가산 디지털단지를 피지컬 AI 실증경제의 핵심'으로 부활시킨다는 계획이다.

구체적으로 양재에 구축된 AI 연구 역량과 구로·가산의 로봇·제조·물류·유통 등의 산업 기반을 실제 산업현장에서 작동하는 '서울형 피지컬 AI 생태계'를 구축하겠다는 계획이다.

이를 위해 구로와 가산에 '피지컬 AI 실증특구'를 조성하고, 실증·조달·상용화·일자리로 이어지는 시스템을 구축한다. 서울시가 AI 기업의 첫 고객이 돼 교통·모빌리티·도시관리데이터를 활용, 공공시설 점검 로봇·자율주행 셔틀·도시안전 AI 등의 서비스를 개발해 실증하는 사업도 확대한다. 청년·중장년을 위한 현장형 AI 아카데미도 운영한다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 11일 오전 서울 마포구 LG사이언스파크를 방문해 AI 모델 '엑사원(EXAONE)'을 체험하고 있다. 2026.05.11 photo@newspim.com

서울시청 행정도 AI 기반으로 달라진다. 시장 직통 AI 민원 시스템을 구축하고, 문자·SNS·다산콜센터 민원을 통합 분석해 제도를 개선하고 예산에 반영한다. 교통·재난·복지·환경·안전 데이터를 통합 분석하는 AI 행정지원 플랫폼과 공공 AI 영향평가·알고리즘 감사체계도 도입한다.

AI를 활용한 시민 안전도 강화한다. 구체적으로 ▲위기 신호를 조기 감지하는 복지 AI ▲스토킹·밤길 위험에 대응하는 안전 AI ▲침수·화재를 예측하는 재난 AI ▲매출·재고·고객응대 등을 지원하는 소상공인 AI ▲보이스피싱·딥페이크를 예방하는 금융안전 AI 등을 도입한다. 아울러 '우리 동네 15분 AI'도 마련한다. 25개 자치구의 공공 인프라를 활용해 AI 거점을 만들고, 시민 대상 기초교육을 제공하는 게 골자다.

이날 정 후보는 공약 발표 후 LG AI연구원을 방문해 국가대표 초거대 AI 모델 '엑사원(EXAONE)' 시연을 참관하고 정책 간담회를 가졌다.

정 후보는 "대한민국이 세계 AI 경쟁에서 앞서가기 위해서는 기술만이 아니라 도시 전체가 혁신 플랫폼이 돼야 한다"며 "용산에서는 세계의 AI 기준을 세우고 구로·가산에서는 AI가 일자리와 기업 성장으로 이어지며, 시민 곁에서는 AI가 복지·안전·교육·금융안전을 지키게 만들겠다. 서울에서 세계의 AI 기준을 세우고 시민 삶을 지키는 AI G2 시대를 열겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com