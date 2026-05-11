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종합특검, '김건희 수사 무마' 검사들 참고인 소환…최재훈 "부당한 지시 없었다"

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  • 2차 종합특별검사팀이 11일 서울중앙지검 수사팀 검사들을 소환했다.
  • 최재훈·김민구 부장검사를 불러 김건희 여사 사건 수사 무마 의혹을 조사한다.
  • 최 부장검사는 외압 없었고 신속 종결을 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

도이치 등 불기소 과정 겨눈 종합특검, 당시 수사팀 소환조사
최재훈 "부당 지시·외압 없었다…수사 지연에 인권 침해" 입장
종합특검, 공주지청 등 압색 후 '5월 수정' 불기소 문건 확보

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 검찰의 김건희 여사 사건 수사 무마 의혹과 관련해 당시 서울중앙지검 수사팀 검사들을 참고인으로 소환했다. 

11일 법조계에 따르면 종합특검은 이날 오전 10시부터 최재훈 대전지검 부장검사와 전 공주지청장인 김민구 서울남부지검 부장검사를 불러 조사 중이다. 

2차 종합특별검사팀이 검찰의 김건희 여사 사건 수사 무마 의혹과 관련해 당시 서울중앙지검 수사팀 검사들을 참고인으로 소환했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 종로구 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 특검 사무실에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌DB]

최 부장검사는 이날 오전 9시 40분께 경기 과천 종합특검 사무실 앞에서 "분명히 말하고 싶은 건 내가 (2023년 9월 말에 사건을 인계받은) 여섯 번째 주임 검사로서 조사를 진행하고 처리하며 어떠한 부당 지시나 외압을 받은 적이 없다"고 밝혔다.

이어 "1년 동안 면밀히 수사하고 2024년 10월에 최종적으로 (약 4년 6개월 만에) 종국 처분하면서 수사팀과 함께 증거와 법리에 따라 엄정하게 수사해 처리했다"고 강조했다.

아울러 "종합특검에 말하고 싶은 건, 지난해 7월 김건희 특검(민중기 특별검사)부터 종합특검까지 이미 10개월 상당히 경과됐는데, 주임검사인 나를 이제서야 조사한다는 게 굉장히 답답한 마음"이라며 "사실 수사 대상자인 나와 후배 검사 입장에서는 수사가 지체되며 수사 대상으로 남겨진 것만으로 인권 등에 대한 중대한 침해가 있다고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "이제라도 조사를 시작한다고 하니, 신속히 수사를 진행해주고 종결해 줬으면 하는 바람"이라고 덧붙였다.

앞서 오전 8시 50분께 조사를 받으러 온 김 부장검사는 '불기소 문건을 미리 작성한 이유가 무엇인지'라는 취재진의 질문에 아무런 답을 하지 않고 이동했다.

최 부장검사와 김 부장검사는 중앙지검 반부패수사2부 부장검사와 부부장검사로 지내며 김 여사의 도이치모터스 주가조작 사건 수사를 진행했다.

종합특검은 2024년 10월 김 여사의 주가조작 사건을 검찰이 불기소 처분한 과정에 부당한 압력이 있었는지 수사하고 있다. 종합특검은 김 여사가 2024년 5월 박성재 전 법무부 장관에게 텔레그램으로 자신에 대한 검찰 수사를 무마할 것을 지시한 정황 등을 토대로 수사 무마 관련 지시가 대통령실에서 검찰 수사팀으로 하달된 게 아닌지 의심 중이다.

종합특검은 해당 의혹과 관련해 지난 3월 대검찰청·서울중앙지검·공주지청을 압수수색하는 과정에서 김 부장검사가 작성한 것으로 알려진 '불기소 문건'을 발견한 것으로 알려졌다. 

이어 문건의 수정 시점을 2024년 5월로 특정하고, 수사팀이 김 여사에 대한 불기소 결론을 미리 정해둔 채 같은 해 7월 방문조사를 진행한 것은 아닌지 들여다보는 것으로 전해진다. 

yek105@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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