李대통령 "동학농민혁명 132주년…성장의 결실 나누는 따뜻한 공동체 만들 것"

132주년 동학농민혁명 기념식 기념사

최휘영 문체부 장관 대독

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 11일 동학농민혁명 132주년을 맞아 "국민주권정부는 1894년 농민들이 꿈꾸던 대동세상과 맞닿아 있다"며 "정부는 국민이 나라의 진정한 주인으로서 정당한 권리를 누리고 성장의 결실을 함께 나누는 따뜻한 공동체를 만들기 위해 온 힘을 다하겠다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 서울 국립중앙박물관 대강당에서 열린 132주년 동학농민혁명 기념식 기념사에서 이렇게 밝혔다. 축사는 최휘영 문화체육관광부 장관이 대독했다.

이재명 대통령이 지난달 28일 오후 충청남도 아산시 현충사에서 열린 '충무공 탄신 481주년 기념 행사'에서 축사를 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 먼저 "이 땅에 고귀한 민주주의의 씨앗을 뿌린 동학농민혁명 참여자들의 우렁찬 함성과 용기, 그리고 고귀한 희생 앞에 깊은 경의를 표한다"고 했다.

이어 "백성이 나라의 근본이자 주인임을 일깨운 동학농민혁명은 대한민국 민주주의의 위대한 첫 발걸음이었다"며 "사람답게 사는 세상, 모두가 잘사는 대동세상을 꿈꾸며 부당한 권력에 항거하던 동학농민혁명의 정신은 우리의 가슴 속에 꺼지지 않는 등불이 됐다"고 평했다.

이 대통령은 "독립운동과 4·19혁명, 5·18 민주화 운동을 거쳐 '촛불혁명'과 '빛의 혁명'으로 면면히 이어져 온 그 정신은, 오늘날 대한민국을 세계가 주목하는 '모범적 민주주의 국가'로 활짝 꽃피운 원천이 됐다"고 의미를 부여했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 11일 서울 국립중앙박물관 대강당에서 열린 132주년 동학농민혁명 기념식에서 이재명 대통령의 축사를 대독하고 있다. [사진=KTV] 2026.05.11

이 대통령은 아울러 "소외된 이웃 없이 누구나 공정한 기회를 누리며 '다 함께 잘사는 나라', 우리가 마주한 격차를 뛰어넘어 더 발전되고 성숙한 민주주의를 이루는 '국민이 주인인 나라' 대한민국을 국민 여러분과 함께 만들어 가겠다"고 약속했다.

동학농민혁명은 1894년 동학교도 전봉준 장군을 중심으로 일으킨 반봉건·반외세 운동으로, 농민들이 궐기해 부정과 외세에 항거했다고 해 '갑오농민전쟁'이라고도 한다. 동학농민혁명은 실패로 막을 내리긴 했으나 갑오개혁을 이끌었고, 1919년 3·1운동에도 큰 영향을 미쳤다는 평가를 받고 있다.

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