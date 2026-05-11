정희용 "민주, 이미 서울·부산서 시행 중인 정책 짜깁기…국민 속이는 오만함"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"'국민이 법률 용어 모를 것'이란 비하는 오만…가볍게 못 넘겨"

"민주당 후보들, 시도지사 정책 '이름 바꿔치기' 짜깁기 공약 기승"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장은 11일 더불어민주당을 향해 "국민을 속일 수 있다는 오만함 끝에는 냉정한 심판만이 있을 뿐"이라고 비판했다.

정 사무총장은 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 민주당 의원의 발언과 최근 지방선거 공약 등을 언급하며 이같이 밝혔다.

정희용 국민의힘 사무총장. [사진=정희용 의원실]

우선 정 사무총장은 박성준 민주당 의원이 공소 취소 특검(조작기소 특검)에 대해 "시민 10명 중 8~9명은 잘 모를 것"이라고 발언한 것을 두고 "민주당이 국민을 바라보는 인식이 그대로 담겨 있다"고 지적했다.

그는 "법률 용어라 국민이 모를 것이라는 비하 자체도 문제이지만, 잘 모를 테니 추진해도 된다는 식의 오만함은 결코 가볍게 넘길 수 없는 수준"이라고 날을 세웠다.

이어 정 사무총장은 민주당 광역단체장 후보들의 공약이 국민의힘 소속 현직 시도지사들의 정책을 '이름만 바꿔치기' 한 사례가 잇따르고 있다고 주장했다.

그는 "민주당 서울시장 후보의 부동산·청년창업 공약 등은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 계획과 유사하고, 부산과 인천에서도 박형준 부산시장·유정복 인천시장 후보가 시행 중인 사업들과 겹친다는 지적이 많다"고 했다.

그러면서 "국민은 잘 모르니 시간이 지나면 잊을 것이고, 이미 시행 중인 정책을 짜깁기해 표만 얻으면 된다는 인식과 다르지 않다"며 "민주당은 국민을 속일 수 있다고 믿는 오만함의 끝에 국민의 냉정한 심판이 기다리고 있음을 명심해야 한다"고 강조했다.

allpass@newspim.com