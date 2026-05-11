삼성전자 노조 "성과급 제도화 없으면 조정 불가"

사측 전향적 태도 변화 없으면 조정 결렬 시사

단순 명문화 불신…명확한 제도화 관점서 접근

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 초기업노동조합이 성과급 제도 개선과 관련해 영업이익 15% 상한 폐지 및 명확한 제도화를 촉구하며 사측의 전향적인 태도 변화가 없을 경우 조정 불성립 가능성까지 시사했다.

최승호 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장은 11일 오전 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 사후조정 회의 참석에 앞서 기자들과 만나 "초기업 노조의 입장은 변함이 없다"며 "영업이익 15% 상한 폐지와 제도화를 지속적으로 요구하고 있다"고 밝혔다.

최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장 [사진=뉴스핌DB]

노조 측은 단순한 명문화가 아닌 구체적인 제도화가 필요하다는 점을 명확히 했다. 최 위원장은 "그동안 성과가 잘 나왔을 때 축적했다가 적자 시 보전해 주겠다고 했지만 지켜지지 않았고, HBM4(6세대 고대역폭메모리) 협업 보상 약속도 결과적으로 이행되지 않았다"며 "명문화라는 말을 믿지 못하겠기에 명확한 제도화 관점에서 접근하려는 것"이라고 설명했다.

노조 간 이견이 노출된 전사 공통재원 배분 문제에 대해서는 기존 공동교섭단의 결정을 고수하겠다는 입장을 재확인했다. 최 위원장은 "공동교섭단으로 3개 노조가 같이 결정한 사항으로 이제 와서 말을 바꾸는 것은 받아들이기 어렵다"고 강조했다. 다만 "과반수 노동조합이 법적으로 인정받은 만큼, 내년에는 이 부분도 적극적으로 검토할 예정"이라고 덧붙였다.

조정안 도출을 위한 양보 가능성에 대해서는 사측의 변화가 선행되어야 한다는 점을 전제 조건으로 내걸었다. 최 위원장은 "조정에 임하며 요구하는 부분에 대해 회사의 전향적인 변화가 있다면 우리도 고민해 보겠다"면서도 "오늘 회사가 제도화에 대한 입장이 없다면 조정이 안 될 것으로 생각하고 있다"고 말했다.

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