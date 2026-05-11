아이나비시스템즈, SK텔레콤과 위치 기반 케어 서비스 출시

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 팅크웨어 자회사 아이나비시스템즈가 SK텔레콤과 협력해 가족과 친구의 위치를 실시간으로 확인하고 안전을 관리하는 서비스를 출시했다.

SK텔레콤의 통신 네트워크 기반 위치 확인 기술과 아이나비시스템즈의 정밀 지도·위치 분석 기술을 결합한 것이다. 기존 '친구찾기' 앱의 분실폰 위치 확인 기능을 유지하면서 지도 기반 시각화와 안전 관리 기능을 강화했다.

아이나비시스템즈, SK텔레콤과 손잡고 '위치 기반 가족·친구 실시간 통합 케어 서비스' 선보여 [사진=팅크웨어]

가족과 친구 간 위치 공유를 하나의 서비스로 통합한 것이 특징이다. 안심 구역 설정 및 이탈 알림, 도착·이동 상태 알림, 귀가 모니터링 등의 기능을 제공한다. 사용자 동의를 기반으로 앱 삭제나 기기 변경 상황에서도 안정적인 위치 확인이 가능하도록 설계했다.

서비스는 SK텔레콤 '친구찾기' 앱을 기반으로 제공된다. iOS 기반 앱을 새롭게 출시해 아이폰 사용자까지 지원을 확대했으며, 안드로이드를 포함한 주요 스마트폰 환경에서 이용할 수 있다.

양사는 향후 AI 기술과 정밀 지도를 접목해 이동 패턴 분석을 통한 위험 상황 감지, 생활 반경 기반의 개인화 서비스, 실내 지도 연계 기능 등을 검토할 계획이다.

yuniya@newspim.com