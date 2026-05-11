대홍기획, AI 마케팅 솔루션 'GEO 부스트' 론칭

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대홍기획이 챗GPT, 제미나이 등 생성형 AI 기반 대화형 검색에 최적화된 마케팅 솔루션 'GEO BOOST'를 출시했다.

정보 탐색 방식이 포털 사이트의 링크 나열형에서 AI가 정보를 종합해 답변을 제공하는 대화형 검색으로 변화하고 있다. 사용자들이 여러 웹사이트를 직접 방문하지 않고 AI 요약 답변을 활용하는 비중이 높아지면서, 기업들은 기존 검색 엔진 최적화(SEO)를 넘어 AI 검색 환경에서 브랜드 노출과 인용 가능성을 높이는 생성형 엔진 최적화(GEO) 전략에 관심을 기울이고 있다.

대홍기획 'GEO BOOST' 론칭 세미나 현장 [사진=대홍기획]

대홍기획은 AI 스타트업 어크로스와 함께 이 솔루션을 공동 개발했다. GEO BOOST는 브랜드 데이터의 구조적 일관성과 신뢰도를 높여 AI 검색 환경에서 정보 노출과 인용 가능성을 극대화한다. 주요 생성형 AI를 실시간으로 모니터링하면서 브랜드별 특성에 맞는 최적화 전략을 운영하고 브랜드 점유율을 높일 수 있도록 설계됐다.

대홍기획은 지난 7일 온·오프라인으로 'GEO 솔루션 세미나'를 열고 솔루션을 공개했다. 파일럿 운영 결과 AI 검색 환경 내 브랜드 점유율이 4주 만에 21%포인트 상승했다. 행사에는 기업 광고 마케팅 담당자들이 참석했다.

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