현대차, 가상공간서 즐기는 'N 드라이빙' 선보인다

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 고성능 브랜드 N의 주행 감성을 가상공간으로 옮긴다. 실제 차량에 가까운 조작감과 콕핏 구성을 통해 심레이싱을 새로운 브랜드 경험 채널로 키우겠다는 전략이다.

현대 N 페스티벌에서 개최된 아이치·나고야 아시안게임 '그란 투리스모 7' 국가대표 선발전의 모습. [사진=현대차]

현대차는 11일 '현대 N 레이싱 시뮬레이터'를 출시한다고 밝혔다. 이번 제품은 LG전자, 소니, 로지텍, 넥스트 레벨 레이싱 등 글로벌 파트너사와 협업해 개발됐다.

시뮬레이터는 플레이스테이션 게임 '그란 투리스모 7'을 기반으로 하며, 사양에 따라 PRO와 RACER 2종으로 운영된다. 콕핏에는 현대 N 전용 디자인을 적용했고, 시트는 아반떼 N 라이트 스포츠 버켓 시트를 사용해 실제 N 차량에 탑승한 듯한 환경을 구현했다.

스티어링 휠과 페달에는 로지텍의 피드백 기술과 다이렉트 드라이브 시스템을 적용해 정교한 조작감을 높였다.

현대 N 레이싱 시뮬레이터는 2026 아이치·나고야 아시안게임 '그란 투리스모 7' 국가대표 선발전 공식 장비로도 활용됐다. 현대차는 현대 N 페스티벌과 현대 모터스튜디오 등에서 고객 체험 기회를 확대할 계획이다.

chanw@newspim.com