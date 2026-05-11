모바, G마켓 빅스마일데이서 무선청소기 선봬

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 스마트 가전 브랜드 MOVA가 G마켓 '빅스마일데이' 행사에 참여해 무선청소기 제품군을 선보인다고 밝혔다. 행사에서는 로봇청소기, 물걸레 청소기, 무선청소기 등 다양한 제품을 판매하며, 무선청소기 라인업으로는 'S1 Detect'와 'I10'을 중심으로 운영한다.

S1 Detect는 최대 1만9000Pa 흡입력과 BLDC 모터를 적용한 무선청소기다. LED 먼지 감지 기능과 멀티 표면 브러시를 탑재해 마루, 카펫, 생활 먼지 등을 청소할 수 있도록 설계됐다. 또한 5단계 먼지 차단 시스템을 적용해 미세먼지 재배출을 줄이는 데 중점을 뒀다.

I10은 최대 2만Pa 흡입력과 180AW 성능을 지원하는 무선 스틱 청소기다. 360도 회전이 가능한 듀얼 롤러 브러시를 적용했으며, 전·후방 반대 방향으로 회전하는 구조를 통해 다양한 형태의 먼지를 제거할 수 있도록 했다. 이와 함께 140도 광각 먼지 감지 라이트, 약 1.35kg 무게, 최대 60분 사용 가능한 배터리 등을 지원한다.

회사 측은 이번 행사를 통해 무선청소기 제품군을 다양한 프로모션과 함께 선보일 예정이라고 밝혔다.

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whitss@newspim.com