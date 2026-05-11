일동바이오사이언스, '비타푸드 유럽 2026' 참가…글로벌 시장 공략

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동바이오사이언스가 유럽 최대 건강기능식품 박람회에 참가해 글로벌 시장 공략 확대에 나섰다.

일동제약그룹의 건강기능식품 사업 계열사 일동바이오사이언스는 '2026 비타푸드 유럽(Vita Foods Europe)'에 참가해 자사의 사업 역량과 기능성 소재를 소개하고 글로벌 진출 확대를 모색했다고 11일 밝혔다.

2026 비타푸드 유럽 현장 [사진=일동바이오사이언스]

'비타푸드 유럽'은 유럽 최대 규모의 헬스케어 분야 식음료 및 건강기능식품 박람회다. 올해 행사는 지난 5일부터 7일까지 스페인 바르셀로나에서 열렸다.

행사 기간 동안 일동바이오사이언스는 기능성 소재와 함께 4중 코팅 가공 기술 등 프로바이오틱스 및 포스트바이오틱스 분야의 경쟁력을 집중적으로 알렸다. 다수의 글로벌 업체들과 파트너링 미팅을 진행하며 해외 시장 개척을 위한 협력사 발굴과 사업 제휴 가능성을 논의했다.

일동바이오사이언스 관계자는 "회사가 보유한 20여 종의 미국 GRAS 원료와 할랄 및 코셔 인증 원료 등 글로벌 시장 특성에 맞춘 기능성 프로바이오틱스 소재가 방문객들로부터 많은 관심을 받았다"고 말했다. 이어 "꾸준한 성과를 내고 있는 아시아 및 북미 시장 외에도 스페인과 그리스 등 유럽 국가를 대상으로 수출 확대를 추진하고 있다"며 "현지 맞춤 전략을 바탕으로 거래선 확대와 사업 품목 다변화를 추진할 계획"이라고 덧붙였다.

일동바이오사이언스는 2016년 설립된 유산균·프로바이오틱스 기반 건강기능식품 기업이다. 회사는 5000종 이상의 균주 데이터와 특허, 원천 기술 등을 기반으로 사업 경쟁력을 확보하고 있다.

현재 독자 기술을 바탕으로 장 건강, 피부 면역, 콜레스테롤, 체지방, 수면 등과 관련한 다양한 프로바이오틱스 및 포스트바이오틱스를 개발하고 있으며, 제조 인프라를 활용한 기능성 소재·제품 개발과 위탁개발생산(CDMO), 원료 공급 사업 등을 전개하고 있다.

sykim@newspim.com