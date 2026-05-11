KB국민은행, 장항준·김은희 부부 신규 모델 선정

유쾌한 부부 케미스트리 활용 고객 일상과 금융 접점 확대 기대

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 영화감독 장항준과 드라마 작가 김은희를 신규 모델로 선정했다고 11일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 영화감독 장항준과 드라마 작가 김은희를 신규 모델로 선정했다고 11일 밝혔다. [사진=KB국민은행]2026.05.11 dedanhi@newspim.com

장항준 감독은 2월에 개봉한 영화 '왕과 사는 남자'로 누적 관객 1600만 명을 기록하며 대중의 신뢰를 얻은 '국민감독'으로 평가받고 있다. 김은희 작가는 드라마 '시그널', '킹덤'을 통해 한국 장르 드라마의 새로운 지평을 연 것으로 알려지며 높은 인지도를 유지하고 있다. 특히 이들은 부부로서 일상 속 자연스러운 모습을 공개해 다양한 연령층으로부터 공감을 얻고 있다.

KB국민은행은 이번 모델 선정을 통해 복잡한 금융 서비스를 고객의 눈높이에 맞춰 전달할 계획이다. 두 모델의 대중적 호감도와 자연스러운 케미스트리를 활용해 고객의 일상과 금융의 연결점을 확대할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "장항준 감독과 김은희 작가는 각자의 전문성과 부부로서의 진솔한 모습으로 폭넓은 공감을 얻고 있다"며 "앞으로도 다양한 방식으로 고객과의 소통을 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편, 8일 열린 제62회 백상예술대상에서 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'가 4관왕에 오르는 성과를 달성했다.

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