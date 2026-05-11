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장동혁 "HMM 피격 조사에 '이란' 두 글자 빠져…한국 대통령 맞나"

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  • 장동혁 국민의힘 대표가 11일 정부의 HMM 나무호 피격 조사 결과를 비판했다.
  • 이란 관련 내용이 빠졌다고 페이스북에 지적하며 트럼프 발언과 대비했다.
  • 이재명 대통령의 대응을 가짜뉴스 유포와 무관심으로 직격했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"때린 놈 자백하는데 외계인 UFO 공격이냐"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 11일 정부의 HMM 나무호 피격 관련 1차 조사 결과를 향해 "반드시 들어가 있어야 할 '이란' 두 글자가 빠져있다"고 페이스북을 통해 비판했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "트럼프 미국 대통령이 '피격'이라고 하는데도, 정부는 '피격 가능성이 낮다'고 우겼다"며 "이재명 청와대는 한술 더 떠 '선박 화재'라고 주장해 왔다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 장동혁 국민의힘 대표가 8일 오후 서울 중구 프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽 초청 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.08 photo@newspim.com

이어 "이제 피격이 확인되자 '공격 주체는 예단하지 않겠다'고 한다"며 "이미 이란 국영TV가 '한국 선박을 표적으로 삼았다'고 보도했다"고 꼬집었다.

그러면서 "때린 놈이 자백을 하는데도 맞은 사람이 아니라고 하는 것"이라며 "CCTV 영상까지 확인하고도 '미상의 비행체'라고 한다. 외계인이 UFO 공격이라도 했다는 것이냐"고 목소리를 높였다.

장 대표는 "이 정권은 이란에 돈까지 갖다 바쳤다"며 "그 돈이 우리 선박을 공격한 드론이 됐을지도 모른다"고 비판했다.

아울러 "이재명은 가짜뉴스까지 들고와서 이스라엘 공격하더니, 우리 선박이 피격을 당했는데도 '입꾹닫'"이라며 "160명 우리 선원들의 안전이 위태로운 이 마당에, 밤 12시에 부동산 SNS만 올렸다"고 직격했다.

장 대표는 "이재명은 우리 국민의 안전과 재산을 지킬 의지가 1도 없다"며 "'대한민국 대통령 맞습니까?' 국민이 묻고 있다"고 덧붙였다.

oneway@newspim.com

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李대통령 지지율 59.7% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세를 멈추고 0.2%포인트(p) 상승했다. 이재명 대통령이 지난달 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 5월 1주차 주간동향(에너지경제 의뢰, 4~8일 조사, 무선 100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 0.2%p 상승한 59.7%, 부정평가는 0.7%p 오른 35.7%로 집계됐다. '잘 모름'은 4.6%였다. 이 대통령의 지지율은 4월 3주차 65.5%까지 오른 뒤 내림세를 보이며 지난주 59.5%까지 떨어졌다. 3주 만에 긍정평가가 상승세로 전환했지만 부정평가 역시 오르는 흐름을 보였다.  리얼미터는 "코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다"고 분석했다. 권역별로 보면 광주·전라(83.0%)에서 가장 높았고 인천·경기(64.6%)와 대전·세종·충청(61.4%) 등 대다수 지역에서 긍정평가가 우세했고 대구·경북(44.1%)과 부산·울산·경남(52.4%)에서는 전국 평균보다 낮았다. 정당 지지도 조사(7~8일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 48.7%, 국민의힘이 30.9%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 0.1%p 상승했고, 국민의힘은 0.7%p 하락했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 순이었다. 무당층은 8.5%로 나타났다.  the13ook@newspim.com 2026-05-11 08:22
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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