오픈AI 직원들, 작년 주식 매각으로 현금화…최대 1인당 440억원

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 생성형 인공지능(AI) 챗GPT 개발사 오픈AI가 지난해 직원들에게 1인당 최대 3천만 달러(약 443억원)어치의 주식을 매각할 수 있는 기회를 부여해 AI 붐의 첫 번째 재정적 수혜자들이 탄생했다고 월스트리트저널(WSJ)이 10일(현지시간) 보도했다.

사안에 정통한 소식통들에 따르면 지난해 10월 오픈AI 현·전직 직원 600여 명이 일괄적으로 주식을 매각해 총 66억 달러를 현금화했다.

오픈AI와 챗GPT 로고 [사진=뉴스핌DB]

이 중 약 75명은 상한선인 3천만 달러를 전액 받아간 것으로 전해졌다. 일부는 나머지 주식을 기부자조언기금(donor-advised fund)에 편입해 자선 목적에 활용하면서 세금 공제 혜택도 누렸다.

오픈AI는 직원들이 2년을 기다려야 주식을 팔 수 있도록 규정하고 있어, 챗GPT 출시 이후 입사한 직원들에게는 이번이 처음으로 주식을 현금화할 기회였다. 이전까지 오픈AI는 직원 1인당 주식 매각 한도를 1천만 달러로 제한해왔으나 지난해 가을 투자자 수요에 부응해 한도를 3배로 높였다.

이번 매각은 AI 붐이 낳은 전례 없는 부의 창출을 보여주는 사례로 평가된다. 역사상 어떤 기술 붐도 기업공개(IPO) 이전에 이 규모의 부를 이처럼 많은 직원들에게 나눠준 적이 없다는 것이 WSJ의 분석이다. 오픈AI 창립 초기부터 주식을 보유했던 직원들은 7년 만에 주식 가치가 100배 이상 불어났다. 같은 기간 나스닥 지수가 약 3배 오른 것과 비교하면 압도적인 수익률이다.

이번 매각으로 샌프란시스코의 임대료가 오르고 도시 내 계층 격차 심화에 대한 우려도 커지고 있다. 오픈AI와 앤스로픽은 역사상 최대 규모 IPO 중 하나가 될 상장을 준비 중으로, 수천 명의 직원들이 추가로 주식을 현금화할 수 있는 기회가 생길 전망이다.

임원급은 더 큰 수혜를 입었다. 그레그 브록먼 사장은 법원 증언에서 자신이 보유한 지분 가치가 약 300억 달러에 달한다고 밝혔다. 샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 비영리 설립 취지를 들어 주식을 보유하지 않는다고 밝히고 있으나, 일부 투자자들은 올트먼이 일론 머스크와의 오픈AI 구조 전환 소송에서 이길 경우 지분을 받을 것으로 예상하고 있다.

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