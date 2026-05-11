종합특검, 대검 압수수색 2건 진행…심우정 '내란 의혹' 수사

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헌법존중TF 자료·전자결재 문서 겨눈 대검 추가 압수수색

심우정 수사, 광주 이프로스 서버 압수수색도 장기화

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차종합특별검사팀(종합특검)이 심우정 전 검찰총장의 내란중요임무종사 의혹과 관련해 대검찰청에 대한 추가 압수수색에 나섰다.

김지미 특별검사보(특검보)는 11일 경기 과천시 종합특검 사무실에서 정례 브리핑을 열고 "심우정 전 검찰총장의 내란중요임무종사 등과 관련해 금일 대검에 대한 압수수색 영장 두 건이 집행 중에 있다"고 밝혔다.

2차종합특별검사팀(종합특검)이 심우정 전 검찰총장의 내란 종사 의혹과 관련해 대검찰청에 대한 추가 압수수색에 나섰다. 사진은 김지미 종합특검 특검보. [사진=뉴스핌DB]

이번 압수수색 대상은 대검이 헌법존중 태스크포스(TF)에 제출한 자료와 즉시항고 포기 관련 대검 전자결재 문서 등이다.

김 특검보는 "대검이 헌법존중TF에 제출한 자료에 대해 종합특검이 제공을 요청했으나, 대검이 결국 제공을 거부해 대검 관계자 2명에 대해 법무부에 징계를 요청한 바 있고, 오늘 그 해당 자료에 대해서 압수수색 영장을 발부받아 집행하는 것"이라고 부연했다.

종합특검은 심 전 총장의 내란중요임무종사 및 직권남용권리행사방해 혐의와 관련한 국가정보자원관리원 광주센터 압수수색도 계속 진행 중이다. 해당 센터에는 검찰 내부망인 이프로스 서버가 있다.

김 특검보는 "집행 대상의 양이 많고 네트워크 회선 처리 속도가 느려 집행 기간이 길어지고 있다"며 "이번 주에도 영장 집행은 계속 예정돼 있으며, 집행 종료 시기는 현재로서는 미정"이라고 설명했다.

한편 종합특검은 이날 도이치모터스 주가조작 사건 수사무마 의혹과 관련해 당시 수사팀 검사 2명도 참고인 신분으로 불러 조사 중이다.

yek105@newspim.com