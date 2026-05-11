홈플러스, 익스프레스 희망퇴직 단행...대상은 선임급 이상 직원

익스프레스 매각 작업과 맞물려 선제 인력 정비 일환 해석

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스가 슈퍼마켓 사업부 '홈플러스 익스프레스' 매각을 앞두고 대규모 희망퇴직에 착수했다. 인력 구조를 선제적으로 정비해 거래 부담을 낮추고, 인수 이후 조직 재편의 유연성을 높이려는 조치로 해석된다.

11일 업계에 따르면 홈플러스는 이날 익스프레스 사업부 선임급 이상 직원을 대상으로 희망퇴직 시행 계획을 공지했다. 광역장·지역장·점장 등 현장 관리직은 대상에서 제외됐다. 전체 약 2500명 인력 가운데 약 800명이 대상에 포함된 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 서울 시내 홈플러스익스프레스 매장. khwphoto@newspim.com

보상은 근속 연수에 따라 차등 지급된다. 20년 이상은 기본급 12개월분, 10~19년은 10개월분, 4~9년은 8개월분, 3년 이하는 3개월분이 각각 책정됐다. 근속 1년 미만 직원은 대상에서 제외된다.

홈플러스 측은 이번 결정에 대해 "희망퇴직을 희망하는 직원들을 대상으로 진행한다"며 "인수사로 이동이나 기존 회사 잔류 등 익스프레스 직원들에게 선택권을 부여하는 취지"라고 설명했다.

이번 조치는 매각 작업과 맞물린 사전 작업 성격이 짙다. 홈플러스는 앞서 하림그룹 계열 NS홈쇼핑과 영업양도 계약을 체결한 데 이어, 대형마트 사업에서도 고강도 구조조정을 병행하고 있다. 지난 10일부터 7월 3일까지 전국 104개 점포 중 37개 점의 영업을 잠정 중단하고, 핵심 점포 중심의 운영 효율화에 나선 상태다.

업계에서는 매각 성사 가능성을 높이기 위한 '몸집 줄이기'로 보고 있다. 수익성이 낮은 점포와 인력을 동시에 정리해 비용 구조를 개선하고, 인수자의 부담을 최소화하려는 전략이라는 관측이다. 동시에 잔류 인력 중심의 슬림한 조직을 구축해 향후 사업 재편 속도를 끌어올리려는 포석으로도 읽힌다.

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