데브시스터즈, 대대적 경영 쇄신 단행…재무 안정성 확보·조직 체질 개선

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 게임사 데브시스터즈가 시장 침체와 신작 부진에 대응하기 위해 경영 쇄신에 나섰다.

회사는 11일 조길현 대표를 포함한 경영진 임금 삭감과 조직 개편, 포트폴리오 재편을 골자로 하는 쇄신안을 발표했다. 조 대표와 이지훈·김종흔 이사회 공동의장은 경영 안정성이 확보될 때까지 무보수 경영을 하기로 결정했으며, 주요 임원진은 보수의 50%를 삭감한다. 대표이사 직속으로 '비용 관리 태스크포스'를 신설해 전사 자원 배분을 최적화하고 집행 비용을 상시 점검할 계획이다.

데브시스터즈 CI [사진=데브시스터즈]

포트폴리오 재편에서는 수익성과 성장성을 최우선으로 게임과 IP 사업을 재검토한다. 핵심 타이틀에 자원을 집중 투입하고 신규 프로젝트는 엄격한 사업성 검증을 거친다. 주력 IP인 쿠키런은 핵심 게임 라인업과 실질적 성과가 있는 사업에 투자를 집중하기로 했다.

조직 체질 개선도 추진한다. IP 크리에이티브 영역을 제외한 전 업무에 AI 등 신기술을 도입해 업무 효율성을 높인다. 필수 직무 외 신규 채용을 일시 동결하고 내부 인력 전환배치를 확대하며, 전사 대상 희망퇴직 프로그램을 실시한다.

yuniya@newspim.com