컬리, 창사 이래 최대 분기 실적 '경신'...영업익 13배 급증한 비결은

거래액, 매출 성장률 30% 육박...업계 3배 웃돌아

영업이익 242억 달성...전년 연간 영업익 2배 육박

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 리테일 테크 기업 컬리가 올해 1분기 외형 성장과 수익성을 동시에 끌어올리며 창사 이래 사상 최대 분기 실적을 갈아치웠다. 외형 성장에 더해 비용 구조 개선까지 맞물리며 '흑자 체력'을 입증했다는 평가다.

컬리는 11일 공시를 통해 1분기 연결 기준 매출이 7457억원으로 전년 동기 대비 28.4% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 242억원으로 1년 전보다 13배(1277%) 급증했고, 당기순이익도 203억원으로 흑자 전환했다. 영업이익 규모는 지난해 연간 실적의 약 1.9배 수준이다.

컬리 실적 추이. [인포그래픽=컬리 제공]

거래액(GMV) 역시 1조891억원으로 29% 늘며 역대 최대치를 기록했다. 이는 국내 온라인 쇼핑 평균 성장률(약 9%대)의 3배에 달하는 수준이다.

성장의 배경으로는 신선식품과 뷰티 등 핵심 사업의 견조한 성장과 사업 다각화가 꼽힌다. 1분기 식품 거래액은 27.8%, 뷰티 부문은 20.2% 각각 증가했다. 특히 판매자배송(3P)과 풀필먼트 서비스 확대가 주효하며 관련 매출이 50% 넘게 늘었다. 패션·리빙 카테고리 강화와 물류 경쟁력 제고도 실적 개선에 힘을 보탰다.

신사업인 '컬리N마트'의 성장세도 두드러진다. 지난 3월 거래액은 지난해 9월 대비 9배가량 증가하며 외형 확대를 견인했다. 최근 네이버로부터 330억원 규모 투자를 유치해 기업가치 약 2조8000억원을 인정받은 점도 향후 성장 기대를 높이는 대목이다.

수익성 개선은 물류 효율화와 비용 절감 전략이 맞물린 결과다. 자정까지 배송하는 '샛별배송' 고도화와 김포·평택·창원 물류센터 운영 최적화가 효율성을 끌어올렸다. 매출총이익률은 33.1%로 0.8%포인트(p) 개선됐고, 판관비율도 2.2%p 낮아졌다.

컬리는 이번 실적을 바탕으로 기업공개(IPO) 준비에 속도를 낼 계획이다. 회사 측은 "차별화된 상품·물류·기술 경쟁력을 기반으로 성장성과 수익성을 동시에 확보했다"며 "명확한 수익 모델을 토대로 IPO 로드맵을 구체화할 것"이라고 밝혔다.

nrd@newspim.com