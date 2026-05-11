한준호 의원 "국가철도공단, 계엄 이행·은폐 의혹…반드시 책임 묻겠다"

"문자 4건 발송 뒤늦게 인정…조직적 대응·진술 회유 의혹"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 한준호 더불어민주당 의원이 11일 국가철도공단의 비상계엄 이행 의혹과 관련해 추가 정황을 공개하며 진상 규명과 관련자 문책을 촉구했다.

한 의원은 이날 오전 10시 20분 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "국가철도공단은 처음에는 '전 직원에게 문자를 발송한 사실이 없다'고 설명했지만, 의원실이 제보받은 문자 1건을 제시하자 그제야 문자 발송 사실을 인정했다"고 밝혔다.

이어 "이후 확인 결과 실제 발송된 문자는 1건이 아니라 총 4건이었다"며 "처음에는 부인했고, 증거가 나오자 인정했으며, 뒤늦게 추가 발송 사실까지 드러났다"고 지적했다. 또 "단순 착오로 보기 어렵다"며 "축소 보고와 은폐 시도가 있었던 것 아닌지 철저히 밝혀야 한다"고 강조했다.

한준호 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

한 의원은 계엄 대응 지침 전파와 문자 발송이 실무자 개인 판단이 아니었다고 밝혔다. 한 의원에 따르면 계엄 선포 직후 공단 기획본부장의 연락을 받은 경영본부 비상계획부장은 곧바로 회사로 이동했고, 기획본부장과 경영본부장은 비상계획부장에게 비상계엄 관련 조치를 지시했다.

이후 비상계획부장은 계엄령에 따른 공단의 이행 지침 관련 회의자료 1건과 공문 3건을 작성해 기획본부장, 경영본부장, 경영노무처장에게 보고했고, 경영본부장은 이사장에게 관련 내용을 보고한 뒤 전결로 전 부서와 전 직원에게 공문과 문자를 전파한 것으로 확인됐다. 또 해당 과정은 경영본부장 등을 통해 이사장에게 수시로 보고된 것으로 드러났다.

한 의원은 "이사장의 지시, 본부장급 간부의 실행 지시, 보고 체계와 전파 체계까지 갖춰진 조직적 대응이었다"고 밝혔다. 이어 "그런데도 공단은 여전히 '실무 차원의 단순 대응이었다'는 식의 해명을 내놓고 있다"며 "더 이상 실무자들의 문제가 아니라 공공기관 최고 책임자까지 연결된 조직적 계엄 이행 문제"라고 비판했다.

한 의원은 또 의원실이 문제 공문을 확보하고 관련 사실 확인을 요구한 이후 진술 회유와 조사 개입으로 볼 수 있는 정황도 확인됐다고 밝혔다.

한 의원에 따르면 공단 경영본부에서 법무를 담당하는 송무부장은 문제 공문을 기안한 담당 차장급 직원의 가족을 만나 문제 공문 3건을 보여주며 "조사를 할 것 같다"면서 대응을 잘하지 못하면 "결재라인에 있는 사람들이 다 다친다"는 취지의 발언도 한 것으로 전해졌다.

한 의원은 "조사 대상자 본인이 아니라 가족을 만났고, 문제 공문을 보여주며 조사 가능성과 결재라인 피해 가능성까지 언급했다"며 "이는 진술 회유 의혹, 조사 개입 의혹, 윗선 보호를 위한 조직적 대응 의혹으로 볼 수밖에 없다"고 지적했다. 또 "결국 조직을 지키기 위해 진술을 관리하려 했던 것 아니냐"며 "윗선 책임을 막으려 했던 것 아니냐"고 비판했다.

한 의원은 "현재 김민석 국무총리와 김윤덕 국토교통부 장관의 지시로 국가철도공단을 포함한 전체 공공기관에 대한 조사가 진행 중"이라며 "국가철도공단의 계엄 이행 의혹, 문자 발송 축소·은폐 의혹, 이사장 보고 및 지시 체계, 진술 회유와 조사 개입 의혹까지 철저히 조사해야 한다"고 밝혔다.

이어 "관련자 문책도 반드시 이뤄져야 한다"며 "반드시 책임을 묻겠다"고 강조했다.

kimsh@newspim.com