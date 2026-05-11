신한은행, 신한자산운용·효성중공업과 신재생에너지 협업 나선다

효성중공업 추진 해외 신재생에너지·BESS 프로젝트 금융솔루션 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 지난 8일 여의도 TP타워에서 신한자산운용과 효성중공업과 함께 글로벌 에너지 인프라 사업 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 지난 8일 서울 여의도 TP타워에서 진행된 전력인프라 및 친환경에너지 사업 확대를 위한 생산적 금융 업무협약식에서 (왼쪽부터)장호식 신한은행 CIB그룹장, 우태희 효성중공업 대표이사, 이석원 신한자산운용 대표이사가 기념촬영하는 모습 [사진=-신한은행]2026.05.11 dedanhi@newspim.com

이번 협약은 '신한-효성 글로벌 그린웨이 펀드'의 운용 성과를 바탕으로 신재생에너지 시장에서의 협업 범위를 확장하기 위해 마련됐다. 3사는 기존의 코퍼레이트 파트너십 펀드를 통해 쌓은 공동 투자 경험과 신뢰를 활용해 해외 에너지 인프라 분야에서 협력을 강화하기로 했다.

특히 신한은행은 효성중공업이 추진하는 해외 신재생에너지 및 BESS(배터리 에너지 저장장치) 프로젝트에 대해 해외 PF 주선, 외화 지급 보증, 파생 상품 등 전문 금융 솔루션을 종합적으로 제공할 계획이다. 이를 통해 효성중공업의 글로벌 사업 역량이 해외 현장에서 실질적인 성과로 이어지도록 금융 지원을 확대할 예정이다.

신한은행은 이번 협약을 통해 산업 현장의 전문성과 금융 노하우를 결합하여 글로벌 에너지 전환 시장에서 국내 기업의 해외 수주 경쟁력 강화를 기대하고 있다.

신한은행 관계자는 "이번 협약은 산업과 금융의 긴밀한 협력을 통해 글로벌 친환경 에너지 시장에서 새로운 비즈니스 기회를 창출한다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 효성중공업의 글로벌 친환경 비즈니스가 안정적으로 성장할 수 있도록 생산적 금융의 역할을 다하고 K-금융의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.

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