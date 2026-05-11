씨이랩, KT 등과 호남권 AI 데이터센터 구축 MOU

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5년간 기술 협력·투자 유치·공동 마케팅 추진

GPU 클러스터 관리 플랫폼 '아스트라고' 투입

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 인프라 전문기업 씨이랩이 KT 등 국내외 파트너사와 컨소시엄을 구성해 호남권 AI 데이터센터 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 컨소시엄에는 씨이랩과 KT를 포함해 대만 콘스트테크(KONSTTECH), 금도건설, 소룩스, 한국데이터통신, 소테리아 등 7개 기업이 참여했다. 7개사는 향후 5년간 ▲데이터센터 기술 협력 ▲투자 유치 및 사업 확장 ▲고객 확보 및 공동 마케팅 ▲인프라 및 전문 인력 지원 등 분야에서 협력하기로 했다.

이번 프로젝트에서 씨이랩은 'GPU 기반 AI 솔루션 및 플랫폼 시스템 구축'을 담당한다. 대규모 데이터센터에 도입되는 고성능 GPU 자원을 분할·할당·운영하는 소프트웨어 계층을 맡아 입주 기업에 AI 컴퓨팅 환경을 제공한다.

[사진=씨이랩]

이를 위해 씨이랩이 자체 개발한 GPU 클러스터 관리 플랫폼 '아스트라고'가 투입된다. 아스트라고는 GPU 워크로드를 동적으로 분할·스케줄링하는 플랫폼으로, 기업 및 공공 환경 운영 레퍼런스를 보유하고 있다.

씨이랩은 AI 영상 분석 솔루션 'XAIVA'와 엔비디아 옴니버스(NVIDIA Omniverse) 기반 디지털 트윈 솔루션도 데이터센터 응용 서비스에 활용할 계획이다.

윤세혁 씨이랩 대표는 "아스트라고의 운영 노하우를 기반으로 국내외 데이터센터 시장으로 사업 확장을 가속화하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com