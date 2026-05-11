LG헬로비전, 완도군과 체험형 관광 상생 모델 구축한다

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고향사랑기부제와 연계 숙박·체험권 등 답례품 개발

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG헬로비전은 행정안전부, 완도군과 함께 인구감소지역에 생활인구를 유입하는 지역상생 모델을 구축한다고 11일 밝혔다.

세 기관은 지난 2일 '지역상생 발전을 위한 업무협약'을 체결했다. 협력의 핵심은 고향사랑기부제와 연계한 체험형 답례품 개발이다.

LG헬로비전은 행정안전부, 완도군과 함께 인구감소지역에 생활인구를 유입하는 지역상생 모델을 구축한다고 11일 밝혔다. [사진= LG헬로비전]

기존 고향사랑기부제가 농수산물 등 원물 중심 답례품에 머물렀다면 이번 협력은 지역을 직접 방문하도록 유도하는 체험형 답례품을 기획했다.

완도군에 고향사랑기부를 한 사람에게 캠핑장 숙박권이나 해양치유센터 체험권 등 직접 완도를 방문해 사용할 수 있는 답례품을 제공한다. 이를 통해 기부가 지역 내 소비와 '머무르는 관광'으로 이어지는 구조를 만든다.

LG헬로비전은 지역채널과 제작 역량을 활용해 완도의 해양 치유와 관광 자원을 전국에 알릴 계획이다. 지역 주민과 관광 콘텐츠, 고향사랑기부제 등을 연결하는 스토리를 발굴하고 지역 방문과 체류를 유도한다.

지역채널 뉴스와 특집 프로그램, AI 콘텐츠 등을 통해 완도의 매력을 지속적으로 확산할 예정이다. 실제로 LG헬로비전 지역채널을 통한 AI 기반 광고가 지난달부터 약 한 달간 330회 이상 전국으로 송출됐다.

협력의 첫 성과로 지난 2일 명사십리 해변에서 '해양치유 완도 전국 맨발걷기 축제'와 연계한 체험 행사가 진행됐다. 행사 현장 운영은 행정안전부가 육성한 사회연대경제조직인 청년마을과의 협업으로 이뤄졌다.

김민재 행정안전부 차관은 "이번 협업이 완도를 다시 찾게 만드는 계기가 되어 지역에 생기를 불어넣길 바란다"라며 "앞으로도 행정안전부는 지역 활성화를 위해 정부와 기업, 지역 간의 상생 협력 노력을 멈추지 않겠다"고 말했다.

김지훈 LG헬로비전 사업총괄은 "LG헬로비전은 '가장 지역적인 것이 가장 세계적인 것'이라는 믿음 아래 30여 년 이상 지역과 함께 호흡하며 진정한 동반자가 되고자 노력했다"며 "앞으로도 지역 고유의 가치가 대한민국의 미래 경쟁력이 될 수 있도록 가장 먼저 그리고 가장 오래 함께 하는 동반자가 되겠다"고 전했다.

origin@newspim.com