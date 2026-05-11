큐라클·맵틱스, 망막질환 항체 美 기술이전

선급금 800만 달러…마일스톤 포함 최대 1조5636억원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 큐라클과 항체 개발기업 맵틱스가 공동 개발 중인 망막질환 이중항체 'MT-103'에 대해 미국 소재 메멘토 메디슨(Memento Medicines)과 기술이전 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

총 계약 규모는 선급금과 단계별 기술료(마일스톤)를 합산해 최대 10억7775만 달러(약 1조5636억원, 환율 1450원 기준)다.

이번 계약에 따라 큐라클과 맵틱스는 800만 달러(약 116억원)의 선급금을 받는다. 추가 마일스톤은 개발·허가 마일스톤 8225만 달러, 상업화 마일스톤 9억8750만 달러를 포함해 최대 10억6975만 달러(약 1조5520억원) 규모다. 계약 대상 지역은 글로벌이며, 망막질환 외 추가 적응증으로 개발을 확장할 가능성도 포함된다. 양사는 공동 연구개발 계약에 따라 이번 기술이전 계약 수익을 50대50으로 배분한다.

[사진=큐라클]

계약 상대방인 메멘토는 글로벌 벤처캐피털(VC) 및 투자사들이 참여해 설립한 뉴코(NewCo) 형태의 기업이다. 뉴코 모델은 특정 자산을 중심으로 별도 법인을 설립하고 외부 자본을 유치해 신약 개발을 추진하는 방식이다. 전문 인력 중심 구성과 소수 파이프라인 집중을 통해 개발 효율을 높이는 구조다.

MT-103은 Tie2 활성화와 항-VEGF 기전을 결합한 이중항체로, 혈관 안정화와 신생혈관 생성 억제를 동시에 유도한다. 큐라클과 맵틱스는 2024년 7월 공동 연구개발 계약을 체결하고 해당 후보물질을 개발해왔다.

MT-103이 타깃하는 망막질환은 습성 황반변성과 당뇨병성 황반부종이 대표적이다. 글로벌 치료제 시장은 2031년 약 340억 달러(약 49조원) 규모로 성장할 것으로 전망된다. 기존 치료 시장은 항-VEGF 단일항체 아일리아(리제네론·바이엘), 루센티스(로슈·노바티스) 등이 주도해왔다. 최근에는 이중항체 치료제 바비스모(로슈)가 등장하면서 단일항체에서 이중항체로 치료 방향이 전환되는 추세다.

MT-103은 전임상 연구에서 아일리아와 바비스모 대체항체 대비 혈관 누수 및 신생혈관 생성 억제 효과에서 우수한 효능을 확인했다. 해당 결과는 지난 3일 미국 덴버에서 열린 세계 안과학회 ARVO 2026에서 구두 발표됐다.

유재현 큐라클 대표는 "글로벌 헬스케어 투자사들이 MT-103 개발에 참여해 자본력과 개발 전문성을 바탕으로 개발 및 상업화가 체계적으로 추진될 것으로 본다"고 말했다.

한편 큐라클은 코스닥 상장 기업으로 난치성 혈관질환 신약을 개발하고 있다. 혈관내피기능장애를 조절·정상화하는 치료 접근법을 기반으로 다수의 신약 파이프라인을 운영 중이다.

맵틱스는 2022년 한국생명공학연구원(KRIBB)에서 분사해 설립된 항체 전문기업이다. 항체 개발 플랫폼 EAGLES를 기반으로 단일항체, 이중항체, 항체약물접합체(ADC) 등을 개발하고 있다. 큐라클은 맵틱스 지분 19.5%를 보유하고 있으며, 현재 양사는 MT-101, MT-103, MT-201, MT-202 등 항체 파이프라인 8개에 대한 협업을 이어오고 있다.

dconnect@newspim.com