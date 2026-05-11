"K-팝 타고 K-푸드 뜬다"…CJ 비비고, 일본 KCON서 2만개 판매 흥행

제로베이스원 협업 부스 흥행…비비고 만두·미초 현지 소비자 몰려

치바 만두공장 가동 효과 본격화…日 시장점유율 첫 10% 돌파

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 글로벌 K-푸드 브랜드 '비비고'를 앞세워 일본 현지 소비자 공략에 속도를 내고 있다.

CJ제일제당은 지난 8일부터 10일까지 일본 치바현 마쿠하리 멧세에서 열린 글로벌 K-컬처 페스티벌 'KCON JAPAN 2026'에 참가해 비비고 부스를 운영하고 다양한 K-푸드 체험 프로그램을 진행했다고 11일 밝혔다. K-팝과 K-푸드를 결합한 마케팅을 통해 일본 내 브랜드 인지도와 소비자 접점을 동시에 확대하려는 전략으로 풀이된다.

KCON JAPAN 2026 비비고 부스 전경. [사진=CJ제일제당 제공]

이번 부스는 K-팝 그룹 'ZEROBASEONE(제로베이스원)'과 함께하는 '해피 비비고데이(Happy bibigo day)' 콘셉트로 꾸며졌다. 제로베이스원의 팀 컬러인 블루와 비비고 브랜드를 결합한 공간 연출에 대형 케이크 오브제를 배치하며 현지 팬들의 관심을 끌었다. 방문객들은 비비고 로고가 새겨진 케이크와 포토존에서 인증사진을 촬영하며 부스를 찾았고, 행사 기간 내내 관람객들로 붐볐다.

현장에서는 비비고 만두와 미초를 활용한 세트 메뉴를 제공하는 푸드트럭도 운영됐다. 행사 기간 동안 긴 대기 줄이 이어질 정도로 높은 관심을 끌었으며, CJ제일제당은 사흘간 약 2만개의 K-푸드를 제공했다. 한 일본인 방문객은 "평소 즐겨 먹던 비비고 만두를 현장에서 경험할 수 있어 좋았다"며 "만두와 미초 외에도 다양한 K-푸드를 경험해보고 싶다"고 말했다.

CJ제일제당은 일본을 'K-푸드 글로벌 영토 확장'의 핵심 전략지역으로 삼고 현지 생산과 유통망 확대에도 속도를 내고 있다. 지난해 9월 일본 치바현 키사라즈시에 약 1000억원을 투자해 국내 식품업계 최초의 일본 현지 만두 생산시설을 완공했으며, 현재 최첨단 생산라인에서 비비고 만두를 생산해 일본 전역에 공급하고 있다. 특히 치바 공장 가동 이후 출시한 신제품 '비비고 만두교자'는 출시 첫 달 매출 약 7억원을 기록했고, 단기간에 현지 주요 유통채널 6000여개 점포에 입점했다. 이에 힘입어 비비고 만두는 올해 3월 기준 일본 시장점유율 10%를 처음으로 달성했다.

현재 일본에서는 비비고 만두와 미초, 냉동김밥, K-소스 등이 AEON, Costco, Amazon, Rakuten, Don Quijote 등 약 4만개 점포에서 판매되고 있다. CJ제일제당 관계자는 "비비고와 K-푸드의 높아진 위상을 체감할 수 있었다"며 "차별화된 활동을 통해 대표 K-푸드 브랜드 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com