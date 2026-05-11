JK머트리얼즈, 세종공장 유해화학물질 영업허가 취득

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세종공장 현장 실사 통과…7월 양산 준비 목표



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = JK머트리얼즈가 금강유역환경청으로부터 화학물질관리법에 따른 유해화학물질 영업허가증을 수령했다고 11일 밝혔다.

유해화학물질 영업허가는 유해화학물질을 제조·판매·보관·저장·운반·사용하는 사업장이 관련 법령에 따라 반드시 취득해야 하는 인허가다. 시설 기준과 기술인력, 안전관리체계 등을 종합적으로 확인하는 절차다.

JK머트리얼즈는 세종시 전의산업단지 내 세종공장에서 반도체 포토 공정 소재와 후공정용 패키징 소재 양산을 준비하고 있다. 해당 공장에는 한울소재과학과 한울반도체가 총 800억원 이상을 투자했다.

[사진=JK머트리얼즈]

이번 인허가는 별도의 보완이나 재검토 없이 진행됐다. 일반적으로 준공 후 관련 인허가 완료까지 약 4~5개월이 소요되지만, JK머트리얼즈는 평균보다 1개월 이상 빠르게 절차를 마쳤다.

인허가 절차는 단계적으로 진행됐다. 지난 3월 위험물 제조소 완공검사를 마쳤고, 4월에는 한국환경공단으로부터 유해화학물질 취급시설 설치검사 적합 통보서를 받았다. 이후 금강유역환경청의 현장 실사를 거쳐 이번 영업허가증을 최종 수령했다.

회사는 설계·기획 단계부터 유해화학물질 취급 기준, 위험물 관리 기준, 환경·안전 기준을 반영해 세종공장을 반도체 소재 전용 제조시설로 구축했다.

남은 절차는 고용노동부의 공정안전관리(PSM) 심사다. JK머트리얼즈는 해당 절차를 순차적으로 진행해 7월 양산 준비를 목표로 하고 있다.

김경준 JK머트리얼즈 이사회 의장은 "지난 5년간의 투자가 결실을 맺어 국가기관으로부터 제조시설 적합성을 공식 인정받은 만큼 세종공장이 국내 반도체 소재 국산화에 기여하는 생산기지로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com