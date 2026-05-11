BBQ, 카자흐 알마티 첫 진출…연내 100호점으로 중앙아시아 공략 본격화

알마티 핵심 쇼핑몰 입점…상반기 20개·연말 100개 매장 목표

대학·관광·비즈니스 수요 집중된 알마티 거점으로 카자흐 전역 확대 시동

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 제너시스BBQ 그룹이 중앙아시아 시장 공략에 본격적으로 나섰다.

BBQ는 카자흐스탄 최대 도시 알마티 남부의 대형 쇼핑몰 '메가 알마아타(MEGA Alma-Ata)'에 '메가 알마아타점'을 오픈했다고 11일 밝혔다. 중앙아시아 지역 내 BBQ 매장이 들어선 것은 이번이 처음으로, K-푸드와 K-치킨의 해외 확장 흐름이 중앙아시아까지 이어지는 모습이다.

BBQ가 카자흐스탄 최대 도시 알마티에 첫 번째 매장을 오픈했다. [사진=BBQ 제공]

이번 매장은 약 78㎡ 규모의 QSR(Quick Service Restaurant) 타입으로, 중앙아시아 최대급 복합 쇼핑몰 중 하나인 메가 알마아타 2층 푸드코트에 자리했다. BBQ는 대표 메뉴인 골든 프라이드 치킨과 시크릿소스 치킨(양념치킨)을 비롯해 치킨버거, 떡볶이, 콤보 메뉴 등을 운영한다. 체다치즈 퐁듀에 치킨을 찍어 먹는 'UFO 치킨'도 함께 선보이며 현지 소비자들에게 K-푸드 경험을 강화한다는 전략이다.

BBQ가 첫 거점으로 알마티를 선택한 배경에는 높은 소비력과 안정적인 외식 수요가 자리하고 있다. 알마티는 카자흐스탄의 실질적인 경제 중심지로 금융·무역·물류·관광 산업이 집중돼 있으며, 글로벌 브랜드들의 핵심 진출 지역으로 꼽힌다. 주요 대학들이 밀집해 있어 젊은 소비층과 외국인 유학생 수요가 풍부한 데다, 메데우 스케이트장과 침불락 스키 리조트 등 관광 인프라가 발달해 유동인구도 꾸준하다. 특히 BBQ가 입점한 메가 알마아타 쇼핑몰은 연간 방문객이 약 1000만명에 달하는 핵심 상권으로, 대학생·직장인·관광객이 동시에 몰리는 복합 소비 공간이다.

BBQ는 알마티를 시작으로 카자흐스탄 전역으로 사업 확대에 속도를 낼 계획이다. 상반기 중 주요 상권을 중심으로 20개 매장을 순차적으로 오픈하고, 3분기에는 수도 아스타나에도 진출할 예정이다. 아스타나는 정부기관과 국제 비즈니스 수요가 집중된 신흥 소비도시로 평가받는다. BBQ는 이를 기반으로 연말까지 현지 100개점 오픈을 목표로 하고 있다.

mkyo@newspim.com