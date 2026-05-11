드리미, 로봇청소기 하부장 시공 연계 서비스 도입

기존 구매 고객도 신청 가능…친환경 자재 적용

1년 무상 AS 지원…원상 복구 유상 서비스 제공

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 드리미 테크놀로지가 직배수 로봇청소기의 설치 편의성과 주거 인테리어 완성도를 높이기 위해 가구 하부장 시공을 포함한 공간 최적화 솔루션을 본격화한다.

드리미는 로봇청소기 사용 고객을 위해 공식 운영사 '드림스테이'를 통한 하부장 설치 연계 서비스를 운영한다고 11일 밝혔다. 설치 공간 확보부터 배선 정리, 급·배수 동선 등 소비자의 다양한 주거 환경을 고려한 전문 시공을 지원하는 것이 핵심이다.

드리미가 로봇청소기 설치 공간 고민 줄이는 하부장 설치 연계 서비스 운영한다. [사진=드리미]

실제 드리미 플래그십 모델 X60 시리즈 중 직배수형인 X60 Master의 판매 비중은 지난 3월 기준 약 41%를 기록했다. 수도관에 직접 연결해 물을 자동으로 급·배수하는 직배수 모델의 경우 수압 안정성 확보와 누수 방지를 위한 배관 설계가 필수적인 만큼 전문 인력을 통한 하부장 내 공간 최적화가 중요 요소로 꼽힌다. 드리미는 이러한 수요에 맞춰 도킹 스테이션을 하부장 내부에 정리해 기기와 전선 노출을 최소화하고, 어린 자녀나 반려동물이 있는 가정에도 적합한 정돈된 환경을 제공한다.

서비스는 신규 구매자뿐 아니라 기존 고객도 공식 채널을 통해 신청 가능하며 전문 인력이 각 가정의 구조에 맞춰 일반 규격장 또는 비규격장 맞춤 방식을 제안한다. 시공에는 유해물질 방출을 최소화한 친환경 E0 등급 자재를 사용하며 사후 관리를 위한 1년 무상 A/S와 유상 원상 복구 서비스도 운영한다.

드리미 관계자는 "로봇청소기는 이제 단순히 청소를 대신하는 가전을 넘어 생활 공간과 함께 고려되는 스마트 홈 제품으로 진화하고 있다"며 "공식 운영사와의 협력을 통해 제품 성능뿐 아니라 설치 편의성, 인테리어 완성도까지 고려한 고객 경험을 확대해 나가겠다"고 말했다.

aykim@newspim.com