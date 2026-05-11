한경협, 노동시장 개편 세미나 개최…고용유연성·안전망 논의

AI 핵심 요약beta
- 한국경제인협회가 10일 19일 세미나 개최를 밝혔다.
- 고용유연성 제고와 고용안전망 확충을 위한 노동시장 개편을 논의한다.
- 윤동열 교수 등 전문가들이 발표하고 종합토론을 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한국경제인협회가 고용유연성 제고와 고용안전망 확충을 위한 노동시장 개편 방향을 논의한다.
한경협은 오는 19일 오후 2시 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 '고용유연성 제고 및 고용안전망 확충을 위한 노동시장 개편방향' 세미나를 개최한다고 10일
밝혔다.
이번 세미나는 산업·기술 환경 변화에 대응해 노동시장 유연성을 높이고, 근로자의 전직과 재취업을 지원하는 고용안전망 강화 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 한경협은 근로자 생산성 향상과 고용안정이 조화를 이루는 지속가능한 노동시장 개편 방향을 논의한다는 계획이다.
세미나에서는 윤동열 건국대 교수가 '생산성 제고 및 경영환경 변화에 대응한 고용유연성 제고 방안'을 주제로 발표한다.
이어 김규판 대외경제정책연구원(KIEP) 선임연구위원이 '일본의 사례를 통해 본 우리나라 고용안전망 개선과제'를 발표한다. 김원기 성신여대 교수는 '미국의 고용안전망 제도의 특징과 정책적 시사점'을 주제로 발표에 나선다.
종합토론에서는 송원근 현대경제연구원장이 좌장을 맡는다. 김대일 서울대 교수, 정수환 한국개발연구원(KDI) 부연구위원, 이상임 고용노동부 고용정책총괄과장, 유진성 한국경제연구원 수석연구위원이 패널로 참석해 노동시장 제도 개선 방향을 논의할 예정이다.
kji01@newspim.com