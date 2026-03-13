쿠팡이츠, 전통시장 활성화 기획전…1호에 '청량리시장'

오는 31일까지 청량리시장 주요 맛집 소개

홍보영상·할인쿠폰으로 상권 활성화 지원

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 쿠팡이츠는 전통시장 활성화를 지원하기 위해 '우리동네 전통시장' 기획전을 진행한다고 13일 밝혔다.

'우리동네 전통시장' 기획전은 지역 경제의 버팀목인 소상공인들의 우수 상품을 적극 알리고 소비를 독려해 시장 상권을 활성화하기 위해 마련했다. 첫 대상지로는 쿠팡이 소상공인들의 디지털 전환을 지원해 온 청량리 전통시장이 선정됐다.

쿠팡이츠 '우리동네 청량리시장' 기획전 이미지. [사진=쿠팡이츠]

이번 기획전에서는 청량리시장의 대표 명소인 통닭 골목을 비롯해 족발·보쌈 골목, 순대국·해장국 골목 등 주요 맛집을 소개한다. 다채로운 반찬류, 신선한 과일·채소, 제철 수산물 등 장보기 매장도 함께 참여해 시장 전체의 상점 구성을 쿠팡이츠 기획전 화면에서 한눈에 확인할 수 있다.

기획전은 오는 31일까지 운영되며, 고객들의 전통시장 소비를 확대하기 위해 와우회원을 대상으로 2000원 할인 쿠폰을 선착순 제공한다.

쿠팡이츠는 청량리시장 통합 홍보영상과 매장 4곳의 개별 홍보영상을 제작해 상인들에게 무상 제공했다. 해당 영상은 시장 전체의 디지털 홍보 경쟁력 강화에도 도움이 될 전망이다.

청량리시장에서 젓갈과 절임반찬을 판매하는 '한일상회'는 "예전부터 배달앱 운영에 관심이 있었고 새로운 시도가 필요하다고 생각해 쿠팡이츠 입점을 결정했다"며 "배달 고객층을 더 넓히고 싶다"고 말했다. 20년째 족발을 판매해 온 '고향족발'은 "배달과는 거리가 먼 업종이라고 생각했지만 막상 시작해보니 고객 인기를 얻어 시장 배달 1위를 기록하기도 했다"고 전했다.

유완희 청량리종합시장 상인회장은 "쿠팡이츠가 전통시장에 관심을 갖고 실질적인 지원을 해주니 시장 활성화에도 큰 도움이 되고 있다"고 밝혔다.

쿠팡이츠는 우리동네 전통시장 기획전을 지역 경제 활성화가 필요한 다른 지역 전통시장으로 확대해 나갈 계획이다. 최근에는 전통시장 대상 포장서비스 중개이용료 무료 프로모션을 1년 연장하기도 했다.

김명규 쿠팡이츠서비스 대표는 "전통시장의 디지털 전환은 지역 상권 활성화를 위한 중요한 변화"라며 "앞으로도 청량리시장을 비롯한 전통시장이 온라인에서도 지속 가능한 경쟁력을 갖출 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

