전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.13 (금)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

'거래설'도 못막은 李, 與 최고 지지율...호감도 민주 50%·국힘 19%

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

갤럽 조사서 李 66%, 민주 47% 최고치
국힘 절윤에도 20%...호감도 19%로 하락
오세훈 공천 신청 보이콧 등 내홍 영향 커

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 최고치를 기록하며 고공행진을 계속했다. 더불어민주당도 소폭 상승했다. '공소 취소 거래설' 공방에도 대통령과 여당의 지지율이 동반 상승한 것이다. 거래설이 별다른 영향을 미치지 않고 있다는 의미다.

반면 국민의힘 지지율은 소폭 하락했다. 국민의힘이 최근 의원총회에서 '절윤'(윤석열 전 대통령과의 관계 단절)을 결의했지만 지지율은 오히려 하락한 것이다. 절윤에 따른 인적 청산 등 후속 조치를 놓고 갈등을 빚고 있는 게 부정적인 영향을 미친 것으로 분석된다. 특히 오세훈 서울시장이 윤어게인 세력 청산과 혁신 비대위를 요구하며 공천 신청을 보이콧한 게 결정적인 요인으로 작용한 것으로 보인다.

이재명 대통령이 12일 청와대 여민관에서 제27차 수석보좌관회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

◆경제·민생>외교>부동산 정책 순으로 긍정 평가   

한국갤럽은 10∼12일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 전화조사원 인터뷰를 통해 조사해 13일 공개한 결과에 따르면 이 대통령 직무 수행에 대한 긍정 평가가 66%, 부정 평가는 24%, 의견 유보는 11%였다. 긍정 평가는 현 정부 출범 후 최고치다.

민주당 지지층과 진보 성향에서는 긍정 평가가 90% 가까이로 나온 반면 보수 성향에서는 부정 평가가 53%로 긍정 평가보다 많았다. 중도층에서는 긍정 평가는 75%, 부정 평가는 16%였다. 40대와 50대에서 긍정 평가가 70%대를 기록한 반면 20대와 70대 이상에서는 긍정 평가가 50% 안팎에 머물렀다.

긍정 평가 요인으로는 '경제·민생'(20%)과 '외교'(10%), 부동산 정책(8%)이 꼽혔다. 부정 평가 요인은 '경제·민생·고환율'(16%)이 가장 많았고, '외교'와 '독재·독단'(8%)이 뒤를 이었다. 코스피 급등과 정상 외교, 다주택자와의 전쟁이 지지율에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다. 고환율과 유가 상승 등이 부정적인 영향을 준 것으로 보인다.

◆TK 제외한 모든 지역서 민주당이 국힘 앞서 

지난 12일 발표된 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치 조사와 비슷한 흐름이다. 4곳이 지난 9∼11일 만 18세 이상 1002명을 대상으로 휴대전화 가상 번호를 이용한 전화 면접을 진행해 12일 공개한 전국 지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정 운영을 긍정 평가한 응답자는 직전 조사인 2주 전과 같은 67%로 집계됐다. 취임 후 최고치가 유지된 것이다. 부정 평가는 24%로 1%포인트(p) 하락했다.

갤럽 조사의 정당 지지율은 민주당이 47%로 국민의힘(20%)에 두 배 이상 앞섰다. 민주당은 전주 대비 1%p 올랐고, 국민의힘은 1%p 내렸다. 조국혁신당 2%, 진보당과 개혁신당은 각각 1%였다. 무당층은 28%였다.

대구·경북(TK, 민주당 21%·국민의힘 44%)을 제외한 모든 지역에서 민주당이 국민의힘을 앞섰다. 특히 부산·울산·경남(PK)에서도 민주당 지지율이 42%로 국민의힘(25%)보다 훨씬 높았다. TK를 제외한 대부분 지역의 지지율 추이는 비슷했다.  

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 오세훈 서울시장이 12일 오후 서울 금천구 서서울미술관에서 열린 '서서울미술관 개관식'에 입장하고 있다. 2026.03.12 ryuchan0925@newspim.com

◆NBS 조사선 모든 연령·지역 민주당이 앞서

정당 호감도는 지난해 12월에 비해 민주당이 4%p 늘어난 50%, 조국혁신당은 2%p 내린 25%, 국민의힘은 5%p 하락한 19% 순으로 나타났다. 국민의힘 호감도가 3개월여 만에 진보당(17%) 수준으로 떨어진 것이다.

국민의힘 호감도는 극보수자에서 53%, 약보수자와 중도층에서는 각각 35%, 15%에 그쳤다. 합리적 보수의 절반 이상이 등을 돌렸다는 의미로 해석된다. 중도층의 호감도는 최악이다. 갤럽 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p이며 응답률은 11.9%다.

NBS 흐름과 같은 추세다. 민주당이 43%로 국민의힘(17%)을 압도했다. 지난 조사와 비교해 민주당은 2%p 하락했고, 국민의힘은 변동이 없었다. 이어 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순이었다. '지지하는 정당이 없다'는 응답은 32%였다. 이 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.3%였다. 두 조사의 자세한 내용은 여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.  

◆국힘 총체적 난국…지선 앞두고 적전 분열 양상    

모든 연령층, 모든 지역에서 민주당 지지율이 국민의힘에 앞섰다. 보수 지지세가 강한 대구·경북에서도 민주당이 29%로 국민의힘(25%)에 오차 범위 내에서 앞서갔다. TK 지역에서 민주당 지지율이 국민의힘보다 더 높게 나온 것은 이 조사에서 올해 들어 처음이다. 부산·경남·울산도 민주당이 40%로 국민의힘(21%)에 거의 두 배의 우위를 보였다.

두 조사대로라면 지방선거 전망은 극과 극이다. 이 추세가 이어진다면 민주당은 TK를 제외한 전 지역을 석권할 가능성이 커졌고, 국민의힘은 당 일각의 우려처럼 'TK 자민련'으로 추락할 수 있다는 것이다.

특히 국민의힘은 절윤의 후속 조치인 인적 청산을 놓고 심각한 내홍 양상을 보이고 있다. 오세훈 시장은 "당의 조치가 미흡하다"며 공천 신청을 보이콧했고, 당권파는 오 시장 없는 플랜B까지 검토한다는 얘기가 나온고 있다. 이정현 공천관리위원장은 이날 "혁신 공천이 어렵다고 판단했다"며 위원장직을 사퇴했다.

국민의힘은 말 그대로 총체적 난국이다. 지방선거를 앞둔 치명적인 적전 분열 양상을 보이고 있다. 이런 상황이 이어진다면 지지율이 추가 하락할 개연성도 없지 않다.     

leejc@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] "반차 쓰면 30분 일찍 퇴근" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 반차를 사용해 하루 4시간 근무할 경우 휴게시간을 사용하지 않고 퇴근할 수 있도록 보장하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회에서 발의된다. 근로시간 단축, 연차 휴가 분할 사용, 육아·돌봄 등으로 반일 근무 형태가 확대된 가운데 현행 법체계는 4시간 근무한 근로자에게 법정 휴게시간 30분을 부여하고 있다. 개정안은 휴게시간 때문에 퇴근이 늦어지는 불편을 해소한다는 취지에서 마련됐다. 12일 국회에 따르면 박홍배 더불어민주당 의원은 이 같은 내용을 담은 근로기준법 개정안을 이르면 이번 주 대표 발의할 예정이다. 현행 근로기준법은 4시간 근로한 경우 30분 이상, 8시간 근로한 경우 1시간 이상의 휴게시간을 부여한다. 휴식은 근로시간 도중에 부여하도록 규정됐다. 통상 8시간 근로자에게 부여되는 점심시간 1시간이 법정 휴게시간에 해당한다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박홍배 더불어민주당 의원이 지난해 10월 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에서 스마트 안전고리 시연을 하고 있다. 2025.10.15 pangbin@newspim.com 문제는 4시간 근로한 근로자가 퇴근을 희망해도 휴게시간 30분을 채우기 위해 사업장에 더 머물러 있어야 하는 어려움이 현장에서 이어지고 있다는 점이다. 시간 단위 연차 사용에 대한 명확한 법적 근거가 없어 사업장별 운영 기준이 상이하고, 육아·돌봄·자기계발 등 다양한 생활 수요에 현행 제도가 대응하지 못한다는 지적도 제기됐다. 개정안의 골자는 근로자가 4시간 근무 후 바로 퇴근할 것을 명시적으로 요청한 경우, 30분 휴게시간 없이 퇴근할 수 있도록 근로시간 유연성을 높인다는 것이다. 연차는 근로자의 의지에 따라 시간 단위 등으로 분할 사용할 수 있도록 보장하는 내용도 담고 있다. 반차 법제화 및 반일 근무 시 휴게시간 미적용 명문화는 지난해 12월 실노동시간 단축 로드맵 추진단의 논의 결과에도 포함됐다. 당시 추진단은 반차 사용의 경우 올해 법제화할 것을 목표로 제시한 바 있다. 박홍배 의원은 "반일 근무가 늘어나는 현실에서 4시간 근무 후 바로 퇴근하려는 노동자에게 휴게시간 때문에 추가로 사업장에 머물도록 하는 것은 제도와 현장의 괴리를 보여주는 사례"라며 "근로시간 제도도 변화하는 노동 현실에 맞게 합리적으로 정비할 필요가 있다"고 강조했다. sheep@newspim.com 2026-03-12 10:07
사진
삼성 '갤럭시 S26' 글로벌 출시 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 글로벌 시장에 출시하며 프리미엄 스마트폰 경쟁에 속도를 낸다. 삼성전자는 '갤럭시 S26 시리즈'와 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'를 11일부터 세계 주요 국가에서 판매한다고 밝혔다. 한국·미국·영국·인도 등을 시작으로 약 120개국에 순차 출시한다. 미국·영국·인도·베트남 등에서 진행된 갤럭시 S26 시리즈 글로벌 사전판매는 주요 시장에서 전작 대비 두 자릿수 증가를 기록했다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] ◆프라이버시 디스플레이 탑재…카메라 기능도 업그레이드갤럭시 S26 시리즈는 하드웨어 성능을 높이고 갤럭시 AI 기능을 강화했다. 카메라 경험도 한층 개선했다. 최상위 모델 '갤럭시 S26 울트라'에는 '프라이버시 디스플레이'가 처음 적용됐다. 측면에서 화면 내용을 확인하기 어렵게 설계한 기능이다. 스마트폰 사생활 보호 기능을 강화했다. AI 기반 통화 기능도 추가했다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받고 발신자 정보와 통화 내용을 요약한다. '통화 스크리닝(Call Screening)' 기능이다. 카메라 기능도 대폭 개선했다. 저조도 촬영 '나이토그래피', 영상 흔들림을 줄이는 '슈퍼 스테디', 텍스트 입력 기반 편집 기능 '포토 어시스트'를 지원한다. 이미지·스케치·텍스트 입력으로 창작물을 만드는 '크리에이티브 스튜디오'도 포함했다. 삼성전자는 3월 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. 갤럭시 버즈4 10% 할인 쿠폰과 정품 케이스·액세서리 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 60W 충전기 할인 쿠폰도 지급한다. 콘텐츠 혜택으로 '윌라' 3개월 구독권과 갤럭시 스토어 게임 테마 8종도 제공한다. 마그넷 기반 신규 액세서리도 선보인다. 마그넷 무선 충전기와 카드 월렛, 링홀더, 미러 그립 스탠드 등이다. 마그넷 무선 충전 배터리팩은 스마트폰 후면 부착 시 카메라 간섭 없이 충전할 수 있다. 삼성전자 모델이 '갤럭시 S26 시리즈'의 '수평 고정 슈퍼 스테디' 기능을 체험하는 모습 [사진=삼성전자] ◆하이파이 사운드 '버즈4' 출시…AI 기능·케이스 라인업 확대삼성전자는 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'도 함께 출시했다. '버즈4 프로'와 '버즈4' 두 모델이다. 하이파이 사운드와 인체공학 설계를 적용했다. '헤드 제스처' 기능도 새로 넣었다. 사용자가 고개를 움직여 전화 수신과 빅스비 제어를 할 수 있다. 다른 갤럭시 기기와 연결하면 AI 음성 호출과 실시간 통역 기능도 활용할 수 있다. 버즈4 시리즈는 화이트와 블랙 두 색상으로 출시된다. 버즈4 프로는 삼성닷컴과 삼성 강남에서 핑크 골드 색상도 판매한다. 사전 구매 고객 약 90%는 버즈4 프로를 선택했다.케이스 제품도 확대했다. 전통 문양·통조림·레트로 게임기 디자인 케이스를 출시한다. 헬리녹스 러기드, 초코송이 협업 제품도 선보인다. 전통 문양 시리즈는 꽃과 호랑이 문양을 자개 디자인으로 구현했다. 버즈4 케이스 중 판매 비중이 가장 높았다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] 정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'갤럭시 S26 시리즈'는 AI폰을 안심하고 사용할 수 있는 기능부터 갤럭시 AI, 카메라까지 완성도를 크게 끌어올린 제품"이라며 "풍성한 사운드의 '갤럭시 버즈4 시리즈'와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다"고 말했다. syu@newspim.com 2026-03-11 08:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동