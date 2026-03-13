농진원, 스마트농업 혁신 이끌 우수기업 찾는다

정책·금융·사업 연계 지원

오는 26일까지 모집 집행

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국농업기술진흥원이 스마트농업 산업 경쟁력을 높이기 위해 기술력과 성장성을 갖춘 우수기업 발굴에 나선다. 선정된 기업에는 정책사업 참여 가점과 금융 지원 등 후속 지원을 제공해 스마트농업 산업 생태계 확산을 뒷받침한다.

한국농업기술진흥원은 오는 26일까지 '스마트농업 우수기업' 선정을 위한 모집을 진행한다고 13일 밝혔다.

최근 기후변화와 농촌 고령화, 농업 노동력 부족 등으로 농업 환경이 빠르게 변화하면서 데이터 기반 농업의 중요성이 커지고 있다.

스마트농업은 온도와 습도, 이산화탄소 농도 등 작물 생육 환경을 자동으로 제어하고 생육 데이터를 분석해 생산성과 품질을 높이는 첨단 농업 방식이다.

한국농업기술진흥원 전경. [사진=한국농업기술진흥원] 2026.03.13 plum@newspim.com

정보통신기술과 인공지능 등 디지털 기술을 활용해 농업 생산 과정을 효율화하는 것이 특징이다.

모집 대상은 작물 재배 기술 기업을 비롯해 스마트팜 기자재 개발 기업, 농업용 인공지능 설루션 기업, 생육 환경 제어 시스템 기업, 농업 데이터 분석 서비스 기업 등 스마트농업 관련 기술 개발과 사업을 수행하는 기업이다.

평가는 기술 혁신성과 기술 도입 확산 성과, 성장 잠재력 등을 중심으로 진행한다. 스마트농업 기술의 현장 적용성과 산업 파급 효과도 함께 고려한다.

선정된 기업에는 '스마트농업 우수기업' 지정과 함께 다양한 후속 지원을 제공한다. 농업회사법인의 경우 기존 농산물 재배와 가공, 유통 중심 사업에서 나아가 스마트농업 기자재와 서비스 생산·공급, 데이터 기반 재배 컨설팅, 스마트농업 교육 등 관련 산업으로 사업 범위를 확대할 수 있도록 지원한다.

또 스마트농업 관련 정부 지원사업 참여 시 가점이 부여된다. 스마트팜 정보통신기술 기자재 국가표준 확산 사업, 데이터 기반 스마트농업 확산 사업, 스마트농업 실증·보급 사업 등 정책사업 참여 기회가 확대된다. 농산업 글로벌 성장 패키지 등 수출 지원사업 참여도 가능하다.

금융 지원도 강화한다. 농업인과 농업법인을 대상으로 하는 스마트팜 종합자금 융자 한도를 확대하고 민간 투자 유치와 금융 프로그램 연계를 통해 기업의 자금 조달을 지원한다.

안호근 농진원장은 "스마트농업 분야의 우수기업을 키우는 것이 곧 농업 경쟁력을 높이는 길"이라며 "성과로 체감할 수 있는 지원을 이어가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com