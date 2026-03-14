여성 흉기 살해 후 도주…전자발찌 착용자 1시간여 만에 체포

보호조치 상태 피해자 피살…경찰, CCTV 토대로 추적 끝 검거
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 경기 남양주시에서 전자발찌 착용 대상자가 30대 여성을 흉기로 살해한 사건이 발생해 경찰이 피의자를 검거했다.
14일 경찰에 따르면 이날 오전 9시께 남양주시 오남읍 한 길거리에서 30대 여성 B씨가 남성에게 흉기에 찔렸다는 신고가 접수됐다. 출동한 경찰과 구급대가 현장에서 심정지 상태의 B씨를 발견해 병원으로 이송했으나 끝내 숨졌다.
범행을 저지른 피의자는 전자발찌를 착용한 40대 남성 A씨로, 차량을 이용해 피해자에게 접근한 뒤 흉기를 휘두르고 달아난 것으로 조사됐다. A씨와 B씨는 교제 관계였던 것으로 알려졌으며, B씨는 당시 보호조치를 받고 있던 상태였던 것으로 전해졌다.
경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 A씨의 이동 경로를 추적해 수색을 벌였고, 이날 오전 10시 10분께 A씨를 체포했다. 법무부에 따르면 A씨는 범행 당시 전자발찌를 착용하고 있었던 것으로 확인됐다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위 등을 조사하고 있다.
mkyo@newspim.com