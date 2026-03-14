김혜경 여사, 故 이해찬 49재 참석…대통령 대신 추모

대통령 대신 분향…정청래·유시민 등 정치권 인사 대거 참석





[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 김혜경 여사가 14일 고(故) 이해찬 전 국무총리의 49재에 참석해 고인을 추모했다. 이재명 대통령을 대신해 행사에 참석한 김 여사는 분향과 재배를 하며 고인의 마지막 길을 기렸다.

정치권에 따르면 김 여사는 이날 오전 서울 동작구 원불교 소태산기념관 소태산홀에서 열린 이해찬 전 총리 49재 종재식에 참석했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 1월 27일 저녁 고(故) 이해찬 전 국무총리의 빈소가 마련된 서울대병원 장례식장을 직접 찾아 헌화 분향하며 애도를 표하고 있다. 이 대통령은 민간인 최고등급의 국민훈장 무궁화장을 추서했다. [사진=청와대]

행사장 입구에는 이재명 대통령과 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 권양숙 여사, 정청래 더불어민주당 당대표 등이 보낸 조화가 놓여 있었다.

청와대에서는 홍익표 정무수석과 정을호 정무비서관, 오상호 제2부속실장, 안귀령 부대변인 등이, 여당에서는 정청래 당대표와 한병도 원내대표 등이 참석했다. 이와 함께 유시민 작가, 모경희 원불교 서울교구장, 이공현 은덕문화원장, 이선종 교무 등 각계 인사도 자리했다.

김 여사는 이날 오전 9시39분쯤 검은색 바지 정장 차림으로 행사장에 도착했다.

추도사는 정청래 민주당 대표와 유시민 작가가 맡았다. 정 대표는 "총리님은 대한민국 민주주의 역사 그 자체였다"며 "후배 정치인으로서 그 뜻을 이어가겠다"고 말했다. 유 작가도 "나라를 집으로 삼고 국민을 가족으로 여겼던 공직자였다"며 고인의 정치적 삶을 기렸다.

추도사 이후 김 여사는 고인의 영전에 분향하고 재배를 올렸다. 오전 11시 10분쯤 49재 행사가 끝난 뒤 김 여사는 권양숙 여사 등 참석자들과 인사를 나눈 뒤 행사장을 떠났다.

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